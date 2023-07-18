https://sputniknews.com.tr/20230718/canakkaledeki-orman-yangini-38-saattir-suruyor-1073643985.html
Çanakkale'deki orman yangını 38 saattir sürüyor
Çanakkale'deki orman yangını 38 saattir sürüyor
Çanakkale'de 38 saattir devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T07:57+0300
2023-07-18T07:57+0300
2023-07-18T07:57+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
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Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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çanakkale, orman yangını
Çanakkale'deki orman yangını 38 saattir sürüyor
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Çanakkale'de 38 saattir devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.
Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.