https://sputniknews.com.tr/20230718/canakkaledeki-orman-yangini-38-saattir-suruyor-1073643985.html

Çanakkale'deki orman yangını 38 saattir sürüyor

Çanakkale'deki orman yangını 38 saattir sürüyor

Çanakkale'de 38 saattir devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T07:57+0300

2023-07-18T07:57+0300

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türkiye

çanakkale

orman yangını

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Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına müdahale gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla yoğunlaştı.Yangın bölgesine 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personelle müdahale ediliyor.Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

türkiye

çanakkale

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2023

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çanakkale, orman yangını