https://sputniknews.com.tr/20230718/can-atalayin-tahliye-talebinin-reddedilmesi-kararina-yapilan-itiraz-reddedildi-1073676833.html

Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz reddedildi

Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz reddedildi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

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2023-07-18T21:03+0300

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türkiye

yargıtay

can atalay

türkiye işçi partisi (tip)

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TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye talebinin reddedilmesi kararına yapılan itiraz da Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. Daire, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay'ın tutukluluk halinin devamına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce verilen karara yapılan itirazı karara bağladı.Yargıtay 3. Ceza Dairesinin verdiği kararı hukuka uygun bulan Daire, Atalay'ın avukatları tarafından yapılan itirazın reddine hükmetti.Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, tahliye isteminin reddine ilişkin 13 Temmuz'da verdiği kararında, şu ifadeler yer almıştı:Atalay hakkındaki davanın geçmişiCan Atalay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde Gezi eylemlerine ilişkin davada yargılanmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti.Davanın diğer sanıkları Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi de Atalay gibi "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki mahkumiyet kararını hukuka uygun bulmuştu.

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yargıtay, can atalay, türkiye işçi partisi (tip)