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Bakırköy'de hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
Bakırköy'de hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230705/cankirida-geri-gonderme-merkezinde-cikan-yangin-sonduruldu-1073178885.html
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hastane, yangın
hastane, yangın

Bakırköy'de hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi

10:38 18.07.2023
© İHAYangın
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© İHA
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde düzensiz göçmenler tarafından çıkarılan yangın söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
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Çankırı'da geri gönderme merkezinde çıkan yangın söndürüldü
5 Temmuz, 00:32
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