https://sputniknews.com.tr/20230718/bakirkoyde-hastanede-yangin-panigi-hastalar-tahliye-edildi-1073646841.html
Bakırköy'de hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
Bakırköy'de hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T10:38+0300
2023-07-18T10:38+0300
2023-07-18T10:38+0300
türkiye
hastane
yangın
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230705/cankirida-geri-gonderme-merkezinde-cikan-yangin-sonduruldu-1073178885.html
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hastane, yangın
Bakırköy'de hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi
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Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi.
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.