Bakan Özhaseki 'İstanbul' kararını 'başka çaresi yok' diyerek duyurdu: Özel birim geliyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız"... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

Deprem tehdidinin her geçen gün arttığı mega kent İstanbul'u işaret eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm için özel bir birim kurulacağını duyurarak 350 bin yeni konut yapılacağını söyledi.TRT Haber'e konuk olan Bakan Özhaseki, İstanbul'daki konut yenilemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Depremzedelere Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İş yerleri için 250 bin lira hibe verilecek.Zeminde sorun yoksa "Evini yerinde dönüştür" diyeceğiz. Her bir daire için de 500 bin lira hibe 500 bin lira da kredi veriyoruz. Bu sadece 100 metrelik brüt evler için.150 metrekareye kadar olan evler içinse 700 bin lira, 150 metrekareyi geçiyorsa 800 bin lira kredi veriyoruz. Bu kredinin ödemesi 2 sene ödemesiz 10 sene geri ödemeli ama sıfır faizli.'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne birkaç saat içinde 2 binin üzerinde müracaat yapıldı.Peki müteahhit yarı yolda bırakır giderse ne olur? TOKİ güvencesinde sonuna kadar biz yapacağız. Yarım kalan evleri de biz yapacağız. O yüzden bu fırsattan herkesin istifade etmesi lazım. Ki bugün akşamüstü açabildik biz bu e-Devlet üzerinden müracaatları. Şu ana kadar ben bir saat önce sordum arkadaşlardan 2 bin kadar müracaat vardı.Fay hatları, dere yatakları ve zemin sıvılaşmasının olduğu yerlerde yeni yapılar asla yapılmayacak.'İstanbul için özel bir birim kuracağız'Şu ana kadar 1 milyon 207 bin müracaat var 200 bin bina ediyor bu. En çok riskli binalardan başlayarak yarısı bizden kampanyasını devam ettireceğiz. İstanbul için özel bir birim kuracağız başka çaresi yok. Yani İstanbul'da bu işi biraz daha pratikleştirecek bu tür engel çıkaranları aşabileceğimiz, çok hızlı davranabileceğimiz, işi insanların gönlüne bırakmayacağımız bir ortama doğru getirmek durumundayız.5 nokta 8 milyon bağımsız birim var İstanbul'da. Risk taşıyan ne kadar birim var 1,5 milyon, 4'te 1'i risk taşıyor.İstanbul'da rezerv alanlara bir an önce sağlam konutlar yapacağız. Etraftaki ilçelerde en riskli yapıları oraya taşıyacağız.Anadolu yakasında 150 bin konutluk, Avrupa yakasında da 200 bin konutluk yer tespit ettik. İstanbul'da rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız."

