https://sputniknews.com.tr/20230718/bakan-goktas-acikladi-sed-odemeleri-memur-maas-zammi-oraninda-artirildi-1073648012.html

Bakan Göktaş açıkladı: SED ödemeleri memur maaş zammı oranında artırıldı

Bakan Göktaş açıkladı: SED ödemeleri memur maaş zammı oranında artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay memur... 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T11:11+0300

2023-07-18T11:11+0300

2023-07-18T11:11+0300

ekonomi

aile

destek

ekonomik destek paketi

memur maaşı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurguladı. Bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade eden Göktaş, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıkladı.Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Bakan Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti.Memur maaş zammı esas alındıGöktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, 2023 temmuz ayı için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 17.55’lik oran esas alınarak hesaplanıp ailelere ödendiğini belirtti.SED’in her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 TL yatırdık" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230718/emekli-ve-memurlari-ilgilendiriyor-seyyanen-zam-ve-maas-farki-odemesinde-tarih-belli-oldu-1073642755.html

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aile, destek, ekonomik destek paketi, memur maaşı