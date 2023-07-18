https://sputniknews.com.tr/20230718/avrupa-parlamentosundan-uluslararasi-olimpiyat-komitesine-cagri-rus-sporculari-2024e-almayin-1073672167.html

Avrupa Parlamentosu'ndan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrı: Rus sporcuları 2024'e almayın

Avrupa Parlamentosu'ndan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne çağrı: Rus sporcuları 2024'e almayın

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na alınmaması çağrısını içeren belgeyi kabul etti. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T18:44+0300

2023-07-18T18:44+0300

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dünya

avrupa parlamentosu (ap)

olimpiyatlar

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rusya

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Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) yayınlanan basın bültenine göre AP vekilleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ni (IOC) ve diğer uluslararası spor federasyonlarını Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ve diğer uluslararası spor etkinliklerine katılmasına izin vermeme çağrısı yaptı.Bach: Fransa'nın sorun çıkarmamasını bekliyorumBu arada IOC Başkanı Thomas Bach, Fransa hükümetinin Rus sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na olası katılımı konusunda sorun çıkarmamasını beklediğini söyledi.Basın mensuplarıyla yuvarlak masa toplantısı düzenleyen Bach, "Biz aynı yaklaşımlara bağlıyız ve Fransa Cumhurbaşkanı, bu konudaki tutumumuzu destekleyen deklarasyonu imzaladı. Fransa'da Rus ve Belaruslu atletlerin katıldığı birçok etkinlik yapıldı. Şu anda bu konuda hiçbir sorun görmüyorum" dedi.Bach, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımıyla ilgili nihai kararın ekim ayında alınabileceğini kaydederek federasyonların izin vermemesi durumunda Rusların olimpiyatlara katılamayabileceğini belirtti.

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