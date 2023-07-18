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https://sputniknews.com.tr/20230718/adanada-sicaklik-52-dereceye-ulasti-1073660460.html
Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı
Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı
Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 52 dereceye ulaştı. Gençler, sulama kanalında ölümüne serinliğe devam ederken, besiciler ise koyunlarını... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T14:04+0300
2023-07-18T14:04+0300
yaşam
adana
aşırı sıcaklar
hava durumu
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Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Adana’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 42,2 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı.Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti. Bazı çocukların suya atlarken söyledikleri, ‘Seni çekeceğime el freni çekerim. Ben yanacağıma lastikler yansın’, ‘Bu bir aşktır, iç iç kudur’, ‘Buradan 81 ile meydan okuyorum’ gibi cümleler ise güldürdü.Koyunlara özel buzlu suAdanalı besici Zafer Oğuz ise sıcaktan etkilenen koyunları için çareyi buzlu suda buldu. Hayvanlarının içtiği suya buz karıştıran Oğuz, ayrıca hortumla hayvanlarını tek tek yıkadı. Yıkanan koyunlar daha sonra buzlu su içti. Zafer Oğuz, “Son 1 haftadır sıcaklıklar inanılmaz derecede arttı. Öncelikle çatıdaki çinkoyu söktürdüm. Sonra da günde 2-3 kez hayvanları yıkatmaya başladım. Yoksa hayvanlar burada sıcaktan çatlayarak ölür. Sıcaklarla bu şekilde başa çıkıyoruz” diye konuştu.Birçok besicinin bu uygulamayı yaptığını anlatan Oğuz, “Ben yıllardır böyle bir sıcak görmedim. İlk kez bu sene çatıdaki çinkoyu sökmek zorunda kaldım. Bütün meslektaşlarım şuanda hayvanlarını yıkıyor. Eğer yıkayıp hayvanları serinletmezlerse hayvanlar ölür. Dışarıda insanlar zor duruyor. Bu hayvanlar ne yapsın. Onlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230718/meteoroloji-uzmanindan-yeni-dalga-uyarisi-asiri-sicaklar-icin-4-gune-isaret-etti-1073651797.html
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adana, aşırı sıcaklar, hava durumu
adana, aşırı sıcaklar, hava durumu

Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı

14:04 18.07.2023
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ - ELİF AYŞENUR BAYAdana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı
Adana'da sıcaklık 52 dereceye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ - ELİF AYŞENUR BAY
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Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da termometreler 52 dereceye ulaştı. Gençler, sulama kanalında ölümüne serinliğe devam ederken, besiciler ise koyunlarını soğuk suyla yıkayarak serinletti.
Dünyada üst üste sıcaklık rekorları kırılırken, Adana’da da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sıcaklık gölgede 42,2 derece olarak ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 52 dereceye ulaştı.
Gençler sıcak hava dalgasından kurtulmak için sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Her yıl onlarca gencin boğulduğu kanalda ölümüne serinliğe atlayan çocuklar pes dedirtti. Bazı çocukların suya atlarken söyledikleri, ‘Seni çekeceğime el freni çekerim. Ben yanacağıma lastikler yansın’, ‘Bu bir aşktır, iç iç kudur’, ‘Buradan 81 ile meydan okuyorum’ gibi cümleler ise güldürdü.

Koyunlara özel buzlu su

Adanalı besici Zafer Oğuz ise sıcaktan etkilenen koyunları için çareyi buzlu suda buldu. Hayvanlarının içtiği suya buz karıştıran Oğuz, ayrıca hortumla hayvanlarını tek tek yıkadı. Yıkanan koyunlar daha sonra buzlu su içti. Zafer Oğuz, “Son 1 haftadır sıcaklıklar inanılmaz derecede arttı. Öncelikle çatıdaki çinkoyu söktürdüm. Sonra da günde 2-3 kez hayvanları yıkatmaya başladım. Yoksa hayvanlar burada sıcaktan çatlayarak ölür. Sıcaklarla bu şekilde başa çıkıyoruz” diye konuştu.
Birçok besicinin bu uygulamayı yaptığını anlatan Oğuz, “Ben yıllardır böyle bir sıcak görmedim. İlk kez bu sene çatıdaki çinkoyu sökmek zorunda kaldım. Bütün meslektaşlarım şuanda hayvanlarını yıkıyor. Eğer yıkayıp hayvanları serinletmezlerse hayvanlar ölür. Dışarıda insanlar zor duruyor. Bu hayvanlar ne yapsın. Onlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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