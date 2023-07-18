Abdulkadir Selvi: Dünyayı kasıp kavuran ağır pandemi koşullarında Türkiye, üretimi tercih etti

"Bu sürecin sonuna gelindi diye düşünürken asrın depremi ile karşı karşıya kaldık. Millet olarak ağır bedeller ödedik ama bu işin altından kalktık, kalkmaya çalışıyoruz. Şimdi geçmişe dönük bir doğru-yanlış cetveli çıkarmanın peşinde değilim. Siyasi ve ekonomik tercihler açısından yeni bir döneme giriyoruz. Siyasi ve ekonomik olarak birbirini destekleyen yeni ve olumlu tercihler söz konusu. O nedenle yeni bir sürece girildi ve yeni dönem, yeni okumaları gerektiriyor."