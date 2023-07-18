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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Abdulkadir Selvi: Dünyayı kasıp kavuran ağır pandemi koşullarında Türkiye, üretimi tercih etti
Abdulkadir Selvi: Dünyayı kasıp kavuran ağır pandemi koşullarında Türkiye, üretimi tercih etti
Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasını değerlendirdi ve "Dünyayı kasıp kavuran ağır pandemi koşullarında Türkiye, üretimi tercih etti"... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T09:33+0300
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ekonomi
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
ekonomi
türkiye
deprem
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin ekonomi politikalarının verimliliğine dikkat çekti ve "Fabrikaların çarkları durmadı. Kısa çalışma ödenekleri ve işverene sağlanan desteklerle insanlar işsiz kalmadı" dedi.Sene başında yanan deprem ile ekonomik koşulların da zorlaştığını dile getiren Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230718/turkiye-ve-suudi-arabistan-arasinda-yatirim-savunma-enerji-iletisim-alaninda-anlasmalar-imzalandi-1073639603.html
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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, ekonomi, türkiye, deprem
abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, ekonomi, türkiye, deprem

Abdulkadir Selvi: Dünyayı kasıp kavuran ağır pandemi koşullarında Türkiye, üretimi tercih etti

09:33 18.07.2023
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© DHA
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Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin izlediği ekonomi politikasını değerlendirdi ve "Dünyayı kasıp kavuran ağır pandemi koşullarında Türkiye, üretimi tercih etti" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'nin ekonomi politikalarının verimliliğine dikkat çekti ve "Fabrikaların çarkları durmadı. Kısa çalışma ödenekleri ve işverene sağlanan desteklerle insanlar işsiz kalmadı" dedi.
Sene başında yanan deprem ile ekonomik koşulların da zorlaştığını dile getiren Selvi bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
"Bu sürecin sonuna gelindi diye düşünürken asrın depremi ile karşı karşıya kaldık. Millet olarak ağır bedeller ödedik ama bu işin altından kalktık, kalkmaya çalışıyoruz. Şimdi geçmişe dönük bir doğru-yanlış cetveli çıkarmanın peşinde değilim. Siyasi ve ekonomik tercihler açısından yeni bir döneme giriyoruz. Siyasi ve ekonomik olarak birbirini destekleyen yeni ve olumlu tercihler söz konusu. O nedenle yeni bir sürece girildi ve yeni dönem, yeni okumaları gerektiriyor."
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