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https://sputniknews.com.tr/20230718/abdnin-pensilvanya-eyaletinde-tehlikeli-madde-tasiyan-tren-raydan-cikti-1073641040.html
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde vagonlarının birinde tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T04:25+0300
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dünya
abd
tren kazası
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CNN'in haberine göre, trenin sahibi CSX demir yolu şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Philadelphia'nın kuzeybatısında bulunan Plymouth Meeting bölgesinde yaşandığı bildirildi.Açıklamada, trenin 40 vagonundan yaklaşık 16'sının yerel saatle sabah 5 sularında raydan çıktığı ifade edildi.Ön inceleme raporlarında raydan çıkan vagonların birinde 'tehlikeli madde' taşındığına işaret edildiği kaydedilen açıklamada, bu maddenin sızdığına ya da döküldüğüne ilişkin henüz herhangi bir kanıt bulunamadığı aktarıldı.Açıklamada, tren mürettebatından yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.CSX temsilcisi Sheriee Bowman da trenin raydan çıkmasının hava durumuyla ilişkili olabileceğini ancak kesin nedenin yetkililerin değerlendirmelerinden sonra anlaşılacağını belirtti.Polis, kaza sonrası tehlikeli madde sızıntısına karşı çevredeki evlerin tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.ABD'de federal kayıtlara göre, her yıl 1000'in üzerinde tren kazası yaşanıyor.Tren kazasında kimyasal madde etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuştuABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu, raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal madde etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlandığı haberleri medyada yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230411/abdde-raydan-cikan-trenden-dokulen-18-ton-zehirli-atigi-tasiyan-kamyon-kaza-yapti-1069544397.html
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abd, tren kazası, pensilvanya
abd, tren kazası, pensilvanya

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı

04:25 18.07.2023
© AFP 2023 / DUSTIN FRANZABD'de Joe Biden yönetimi, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazayla ilgili eski Başkan Donald Trump yönetimini ve Kongre'deki Cumhuriyetçileri suçladı.
ABD'de Joe Biden yönetimi, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazayla ilgili eski Başkan Donald Trump yönetimini ve Kongre'deki Cumhuriyetçileri suçladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / DUSTIN FRANZ
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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde vagonlarının birinde tehlikeli madde taşıyan tren raydan çıktı.
CNN'in haberine göre, trenin sahibi CSX demir yolu şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın Philadelphia'nın kuzeybatısında bulunan Plymouth Meeting bölgesinde yaşandığı bildirildi.
Açıklamada, trenin 40 vagonundan yaklaşık 16'sının yerel saatle sabah 5 sularında raydan çıktığı ifade edildi.
Ön inceleme raporlarında raydan çıkan vagonların birinde 'tehlikeli madde' taşındığına işaret edildiği kaydedilen açıklamada, bu maddenin sızdığına ya da döküldüğüne ilişkin henüz herhangi bir kanıt bulunamadığı aktarıldı.
Açıklamada, tren mürettebatından yaralanan olmadığı bilgisi paylaşılırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
CSX temsilcisi Sheriee Bowman da trenin raydan çıkmasının hava durumuyla ilişkili olabileceğini ancak kesin nedenin yetkililerin değerlendirmelerinden sonra anlaşılacağını belirtti.
Polis, kaza sonrası tehlikeli madde sızıntısına karşı çevredeki evlerin tedbiren tahliye edildiğini açıkladı.
ABD'de federal kayıtlara göre, her yıl 1000'in üzerinde tren kazası yaşanıyor.

Tren kazasında kimyasal madde etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuştu

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta kimyasal madde taşıyan Norfolk Southern'e ait 150 vagonlu trenin 50 vagonu, raydan çıkarak infilak etmişti. Kaza sonrası kimyasal madde etrafa yayılarak çevre felaketine neden olmuş, yüksek miktarda zehirli kimyasal nedeniyle bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.
Kazadan 3 gün sonra evlerine dönebilen çevre sakinleri, baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik şikayetlerinde bulunmuş, çevrede hayvan ölümlerine rastlandığı haberleri medyada yer almıştı.
ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan treni raydan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
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