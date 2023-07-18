https://sputniknews.com.tr/20230718/abd-tahil-fiyatlarinin-uctugunu-one-surdu-piyasadaki-rakamlar-tersini-gosterdi-1073671856.html

ABD tahıl fiyatlarının 'uçtuğunu' öne sürdü, piyasadaki rakamlar tersini gösterdi

ABD tahıl fiyatlarının 'uçtuğunu' öne sürdü, piyasadaki rakamlar tersini gösterdi

ABD yönetiminin Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi sonrası tahıl fiyatlarının 'uçtuğuna' dair beyanları, piyasadaki fiili rakamlarla doğrulanmadı. 18.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-18T18:39+0300

2023-07-18T18:39+0300

2023-07-18T18:39+0300

abd

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Batı'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi, ABD'de tahıl fiyatlarıyla ilgili speskülasyonları beraberinde getirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararının ardından tahıl fiyatlarının uçuşa geçtiğini öne sürdü.Nitekim Chicago Emtia Borsası'nda buğday fiyatı, dün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un anlaşmadan çekilme kararını duyurması sonrası yüzde 3'ten fazla artarken günü (pazartesi) açılışın yüzde 1.7 puan aşağısında kapattı.Mısır fiyatında da yüzde 1.5'lik düşüş kaydedildi.

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