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Avrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 43 dereceyi gördü
Avrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 43 dereceyi gördü
İspanya’nın güneyindeki Andujar kasabasında hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı. İtalya'da ise termometreler 43 dereceyi gösterdi. 18.07.2023, Sputnik Türkiye
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фото, avrupa, italya, sıcaklık, aşırı sıcaklar, rekor, yaz, fotoğraf, galeri
фото, avrupa, italya, sıcaklık, aşırı sıcaklar, rekor, yaz, fotoğraf, galeri

Avrupa'da kavurucu sıcaklar: İspanya 44.8, İtalya 43 dereceyi gördü

14:12 18.07.2023
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İspanya’nın güneyindeki Andujar kasabasında hava sıcaklığı 44.8 dereceye ulaştı. İtalya'da ise termometreler 43 dereceyi gösterdi.
© İHA / LUCA ZENNARO

Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya'da yazın başından bu yana 3'üncü sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı.

Avrupa&#x27;da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya&#x27;da yazın başından bu yana 3&#x27;üncü sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. - Sputnik Türkiye
1/8
© İHA / LUCA ZENNARO

Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 45 dereceye yaklaştığı İspanya'da yazın başından bu yana 3'üncü sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı.

© İHA / LUCA ZENNARO

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Andujar kasabasında termometreler 44.8'i, Jaen kentinde ise 44.7'yi gösterdi.

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi&#x27;ne bağlı Andujar kasabasında termometreler 44.8&#x27;i, Jaen kentinde ise 44.7&#x27;yi gösterdi. - Sputnik Türkiye
2/8
© İHA / LUCA ZENNARO

Meteoroloji servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'ne bağlı Andujar kasabasında termometreler 44.8'i, Jaen kentinde ise 44.7'yi gösterdi.

© İHA / GIUSEPPE LAMI

Ülkede aşırı sıcakların etkili olmasıyla başlayan La Palma Adası'ndaki orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi ise bölgeden tahliye edildi.

Ülkede aşırı sıcakların etkili olmasıyla başlayan La Palma Adası&#x27;ndaki orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi ise bölgeden tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
3/8
© İHA / GIUSEPPE LAMI

Ülkede aşırı sıcakların etkili olmasıyla başlayan La Palma Adası'ndaki orman yangınlarında 4 bin 500 hektar alan küle döndü, 4 bin 255 kişi ise bölgeden tahliye edildi.

© İHA / GIUSEPPE LAMI

İtalya’da sıcaklık artıyor

Sardinya ve Sicilya adalarında termometrelerin dün 43 dereceyi gördüğü İtalya'da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak.

İtalya’da sıcaklık artıyorSardinya ve Sicilya adalarında termometrelerin dün 43 dereceyi gördüğü İtalya&#x27;da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak. - Sputnik Türkiye
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© İHA / GIUSEPPE LAMI

İtalya’da sıcaklık artıyor

Sardinya ve Sicilya adalarında termometrelerin dün 43 dereceyi gördüğü İtalya'da aşırı sıcaklar 10 gün boyunca etkili olacak.

© İHA / GIUSEPPE LAMI

Sardinya’da bugün öğlen saatlerinde sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor.

Sardinya’da bugün öğlen saatlerinde sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor. - Sputnik Türkiye
5/8
© İHA / GIUSEPPE LAMI

Sardinya’da bugün öğlen saatlerinde sıcaklığın 46 dereceye ulaşması bekleniyor.

© İHA / JORGE ZAPATA

İtalya Sağlık Bakanlığı, bölgesel hükümetlere devlet hastanelerinin acil servislerinde sıcak havaya bağlı sağlık sorunları bulunanlara hızlı müdahale amacıyla bir kod oluşturmasını önerdi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, bölgesel hükümetlere devlet hastanelerinin acil servislerinde sıcak havaya bağlı sağlık sorunları bulunanlara hızlı müdahale amacıyla bir kod oluşturmasını önerdi. - Sputnik Türkiye
6/8
© İHA / JORGE ZAPATA

İtalya Sağlık Bakanlığı, bölgesel hükümetlere devlet hastanelerinin acil servislerinde sıcak havaya bağlı sağlık sorunları bulunanlara hızlı müdahale amacıyla bir kod oluşturmasını önerdi.

© İHA / Ana Escobar

Bakanlık, gerekli durumlarda doktorların çalışma saatlerinin arttırılabileceğini açıkladı.

Bakanlık, gerekli durumlarda doktorların çalışma saatlerinin arttırılabileceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye
7/8
© İHA / Ana Escobar

Bakanlık, gerekli durumlarda doktorların çalışma saatlerinin arttırılabileceğini açıkladı.

© İHA / ANGELES VISDOMINE

Avrupa’da geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar nedeniyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa’da geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar nedeniyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. - Sputnik Türkiye
8/8
© İHA / ANGELES VISDOMINE

Avrupa’da geçtiğimiz yıl rekor sıcaklıklar nedeniyle 61 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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