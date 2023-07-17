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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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filenin sultanları
spor
fivb voleybol milletler ligi
türkiye a milli kadın voleybol takımı
şampiyonluk
şampiyon
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, türkiye a milli kadın voleybol takımı, şampiyonluk, şampiyon

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu

03:17 17.07.2023 (güncellendi: 03:19 17.07.2023)
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FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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