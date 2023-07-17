https://sputniknews.com.tr/20230717/turkiye-kadinlar-voleybol-takimi-milletler-ligi-sampiyonu--1073598854.html
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T03:17+0300
2023-07-17T03:17+0300
2023-07-17T03:19+0300
filenin sultanları
spor
fivb voleybol milletler ligi
türkiye a milli kadın voleybol takımı
şampiyonluk
şampiyon
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, türkiye a milli kadın voleybol takımı, şampiyonluk, şampiyon
filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, türkiye a milli kadın voleybol takımı, şampiyonluk, şampiyon
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi Şampiyonu
03:17 17.07.2023 (güncellendi: 03:19 17.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı şampiyon oldu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.