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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/trump-ukrayna-ile-rusya-arasinda-24-saatte-baris-tesis-etme-formulunu-acikladi-1073615288.html
Trump, Ukrayna ile Rusya arasında 24 saat içinde barış tesis etme formülünü açıkladı
Trump, Ukrayna ile Rusya arasında 24 saat içinde barış tesis etme formülünü açıkladı
Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden seçilirse, Rusya-Ukrayna ihtilafını 24 saat içinde sona erdirebileceğini defalarca iddia ettikten sonra... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:47+0300
2023-07-17T13:05+0300
ukrayna krizi
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Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım 2024 seçimleri için başkan adayı yarışında önde giden Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy üzerinde akan kanı durdurmaya yetecek etkiye sahip olduğunu savundu.'Zelenskiy'e de Putin'e de nasıl söz geçireceğimi biliyorum'Trump, pazar günü Fox News'dan Maria Bartiromo'ya verdiği röportajda şöyle konuştu:45. Başkan, Demokrat Partili halefi Joe Biden'ın Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderlerinin zekice hamlelerine yenilerek hareket üstünlüğünü kaybettiğini öne sürerek şöyle bir manzara çizdi:Trump, Kasım 2020 seçimlerinin galibi ilan edilmiş olsaydı Rusya-Ukrayna çatışmasının çıkmamış olacağı iddiasını da tekrarladı.
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donald trump, joe biden, rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, şi cinping, emmanuel macron, abd, fox news
donald trump, joe biden, rusya, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy, şi cinping, emmanuel macron, abd, fox news

Trump, Ukrayna ile Rusya arasında 24 saat içinde barış tesis etme formülünü açıkladı

12:47 17.07.2023 (güncellendi: 13:05 17.07.2023)
© AP Photo / Al GoldisDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Al Goldis
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Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden seçilirse, Rusya-Ukrayna ihtilafını 24 saat içinde sona erdirebileceğini defalarca iddia ettikten sonra, sadece kendisinin becerebileceği barış anlaşmasına ulaşma taktiğinin ana hatlarını çizdi.
Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım 2024 seçimleri için başkan adayı yarışında önde giden Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy üzerinde akan kanı durdurmaya yetecek etkiye sahip olduğunu savundu.

'Zelenskiy'e de Putin'e de nasıl söz geçireceğimi biliyorum'

Trump, pazar günü Fox News'dan Maria Bartiromo'ya verdiği röportajda şöyle konuştu:
"Zelenskiy'i çok iyi tanıyorum, Putin'i de çok iyi tanıyorum, hatta daha da iyi. Zelensky'ye derdim ki, bu böyle gitmez, artık bir anlaşma yapmalısın. Putin'e derdim ki, bir anlaşma yapmazsan (Ukrayna tarafına) çok şey vereceğiz. Mecbur kalırsak, onlara bugüne dek elde ettiklerinden çok daha fazlasını vereceğiz. Bir gün içinde anlaşmayı yapıp açıklayacağım, sadece bir gün."
45. Başkan, Demokrat Partili halefi Joe Biden'ın Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderlerinin zekice hamlelerine yenilerek hareket üstünlüğünü kaybettiğini öne sürerek şöyle bir manzara çizdi:

"Bu insanlar keskin, dişli ve genellikle bedhah. Bunlar bedhahlar ve performanslarının zirvesindeler. Bizim başımızda neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan bir adam var. Ülkemizin tarihindeki en tehlikeli zaman."

Trump, Kasım 2020 seçimlerinin galibi ilan edilmiş olsaydı Rusya-Ukrayna çatışmasının çıkmamış olacağı iddiasını da tekrarladı.
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