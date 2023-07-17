Trump, Ukrayna ile Rusya arasında 24 saat içinde barış tesis etme formülünü açıkladı
12:47 17.07.2023 (güncellendi: 13:05 17.07.2023)
© AP Photo / Al GoldisDonald Trump
© AP Photo / Al Goldis
Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden seçilirse, Rusya-Ukrayna ihtilafını 24 saat içinde sona erdirebileceğini defalarca iddia ettikten sonra, sadece kendisinin becerebileceği barış anlaşmasına ulaşma taktiğinin ana hatlarını çizdi.
Halihazırda Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım 2024 seçimleri için başkan adayı yarışında önde giden Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy üzerinde akan kanı durdurmaya yetecek etkiye sahip olduğunu savundu.
Trump describes how he could solve Russia-Ukraine conflict in 24 hours https://t.co/u301OL1SMg— Fox News (@FoxNews) July 17, 2023
'Zelenskiy'e de Putin'e de nasıl söz geçireceğimi biliyorum'
Trump, pazar günü Fox News'dan Maria Bartiromo'ya verdiği röportajda şöyle konuştu:
"Zelenskiy'i çok iyi tanıyorum, Putin'i de çok iyi tanıyorum, hatta daha da iyi. Zelensky'ye derdim ki, bu böyle gitmez, artık bir anlaşma yapmalısın. Putin'e derdim ki, bir anlaşma yapmazsan (Ukrayna tarafına) çok şey vereceğiz. Mecbur kalırsak, onlara bugüne dek elde ettiklerinden çok daha fazlasını vereceğiz. Bir gün içinde anlaşmayı yapıp açıklayacağım, sadece bir gün."
45. Başkan, Demokrat Partili halefi Joe Biden'ın Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi dünya liderlerinin zekice hamlelerine yenilerek hareket üstünlüğünü kaybettiğini öne sürerek şöyle bir manzara çizdi:
"Bu insanlar keskin, dişli ve genellikle bedhah. Bunlar bedhahlar ve performanslarının zirvesindeler. Bizim başımızda neler olduğu hakkında hiçbir fikri olmayan bir adam var. Ülkemizin tarihindeki en tehlikeli zaman."
Trump slams Biden for weak presence on world stage: 'Most dangerous time in the history of our country' https://t.co/EZ7FwPphSq #FoxNews @SundayFutures @FoxNews— Maria Bartiromo (@MariaBartiromo) July 16, 2023
Trump, Kasım 2020 seçimlerinin galibi ilan edilmiş olsaydı Rusya-Ukrayna çatışmasının çıkmamış olacağı iddiasını da tekrarladı.
Trump outlines ‘24 hour’ Ukraine peace plan https://t.co/2bvE2IkUPx pic.twitter.com/UexHlQHHi6— Juank (@JCSura) July 16, 2023