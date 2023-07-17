Trump, Ukrayna ile Rusya arasında 24 saat içinde barış tesis etme formülünü açıkladı

"Zelenskiy'i çok iyi tanıyorum, Putin'i de çok iyi tanıyorum, hatta daha da iyi. Zelensky'ye derdim ki, bu böyle gitmez, artık bir anlaşma yapmalısın. Putin'e derdim ki, bir anlaşma yapmazsan (Ukrayna tarafına) çok şey vereceğiz. Mecbur kalırsak, onlara bugüne dek elde ettiklerinden çok daha fazlasını vereceğiz. Bir gün içinde anlaşmayı yapıp açıklayacağım, sadece bir gün."