https://sputniknews.com.tr/20230717/tesk-baskanindan-zamdan-vazgecilsin-cagrisi-1073619093.html

TESK Başkanı'ndan 'Zamdan vazgeçilsin' çağrısı

TESK Başkanı'ndan 'Zamdan vazgeçilsin' çağrısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıta gelen ÖTV zammından vazgeçilmesi çağrısı yaptı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T13:49+0300

2023-07-17T13:49+0300

2023-07-17T13:49+0300

ekonomi

palandöken

tesk

zam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/01/1055994403_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_79c93763637086a016486753bdf116a9.jpg

Akaryakıttaki ÖTV zamlarının ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den çağrı geldi.Ensafın zamlardan olumsuz yönde etkileneceğini belirten Palandöken, "Bu fiyatlar ile esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Bu da vatandaşımızı alım gücünü düşürecek enflasyonu artıracaktır.” dedi.Motorlu taşıtlar vergisinin de bu yıl iki kez ödeneceğini hatırlatan Palandöken, "Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak" ifadelerini kullandı.TESK Başkanı, enflasyonu önlemek amacıyla zamdan vazgeçilmesi veya ticari araçlara yönelik düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230717/davutoglundan-zamlar-icin-meclise-olaganustu-toplanti-cagrisi-1073613418.html

palandöken

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

palandöken, tesk, zam