https://sputniknews.com.tr/20230717/suudi-arabistanda-resmi-torenle-karsilanan-cumhurbaskani-erdogan-veliaht-prens-selman-ile-gorustu-1073637949.html

Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T23:49+0300

2023-07-17T23:49+0300

2023-07-17T23:50+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

suudi arabistan

ortadoğu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Al Salam Sarayı'na gelişinde Erdoğan'ı makam aracından inerken karşıladı.Erdoğan ve Selman'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.Veliaht Prens Selman ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Selman heyetler arası görüşmeye geçti.Törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir araya geldi. Al Salam Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

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recep tayyip erdoğan, suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs), suudi arabistan, ortadoğu