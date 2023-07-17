https://sputniknews.com.tr/20230717/selvi-merkez-bankasinin-faiz-kararini-yazdi-cok-buyuk-bir-surpriz-olmazsa-diyerek-acikladi-1073602094.html

Selvi, Merkez Bankası'nın faiz kararını yazdı: 'Çok büyük bir sürpriz olmazsa' diyerek duyurdu

Selvi, Merkez Bankası'nın faiz kararını yazdı: 'Çok büyük bir sürpriz olmazsa' diyerek duyurdu

Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın açıklanması beklenen faiz kararına ilişkin, "Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T07:29+0300

2023-07-17T07:29+0300

2023-07-17T07:56+0300

ekonomi

merkez bankası

faiz

faiz artırımı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararının açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararını 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı. "Ekonomideki gelişmeleri nasıl okumalı" başlıklı yazısında, "Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:"Uzun tartışmaların ardından yeni bir PPK toplantısı daha geldi, çattı. Merkez Bankası yeni faiz kararını 20 Temmuz Perşembe saat 14:00’te açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti faizlerin 500 baz puan daha artırılması yönünde. Ancak benim beklentim ve gördüğüm politika faizinin 20’ye ulaşmayacağı şeklinde.Merkez Bankası faizi hızlı artırarak piyasaları rahatlatırken bir taraftan da toplumun bazı kesimlerini ve iş dünyasını da zora sokmak istemiyor. Bu yönde önemli bir hassasiyet gözlemliyorum. Sonuçta faiz artışının yatırımların önündeki en büyük engellerden olduğu herkesin malumu.'Faizleri yükseltmeye devam edecek'Bu hafta ekonomi çevrelerinde yaptığım görüşmelerden böyle bir çıkarımım oluştu. Çok büyük bir sürpriz olmazsa faizin yüzde 16.50-17.00 civarında olabileceğini düşünüyorum. Ancak şunu unutmamak gerekiyor ki sonuçta her ay PPK toplanıyor ve ekonomideki gelişmeler, alınan kararların etkileri başta olmak üzere tüm veriler yeniden gözden geçiriliyor.Hem siyaset hem ekonomi cephesi kademeli olarak faizin “belirli ölçülerde” ve “düzenli olarak” artırılmasında görüş birliğine varmış durumda. Yani izleyen aylarda da Merkez Bankası ihtiyaç görürse faizleri yükseltmeye devam edecek."

https://sputniknews.com.tr/20230703/merkez-bankasi-ppk-toplantisinin-ozetini-paylasti-1073114240.html

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merkez bankası, faiz, faiz artırımı