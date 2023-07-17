https://sputniknews.com.tr/20230717/sahil-guvenlik-komutanligi-raporu-akaryakit-ve-bakim-onarim-maliyetleri-artti-1073617526.html
Sahil Güvenlik Komutanlığı Raporu: Akaryakıt ve bakım onarım maliyetleri arttı
Sahil Güvenlik Komutanlığı Raporu: Akaryakıt ve bakım onarım maliyetleri arttı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 Yılı Mali Durum ve Beklenti Raporu'nu yayımladı. Komutanlığın sitesinde yer alan raporda düzensiz göçmenlere yönelik... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T13:40+0300
2023-07-17T13:40+0300
2023-07-17T13:40+0300
ekonomi
sahil güvenlik
sahil güvenlik komutanlığı
rapor
düzensiz göç
maliyet
petrol fiyatları
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Kamu Kurumları 2023 yılına ait kurumsal mali durum ve beklentiler raporlarını hazırlayarak yayınlamaya başladı. Kamu kurumları arasında raporu hazırlayarak sitesinden yayınlayan bir kurum da Sahil Güvenlik Komutanlığı oldu.Raporda ilk altı aylık bütçe kullanım oranları ve ikinci altı aylık sürece ilişkin beklentilerin ve hayata geçirilecek projelerin yer aldı. Rapora göre 2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2 Milyar 094 milyon 777 bin 402 TL harcama yapıldığı belirtildi. 2022 yılında ise ilk altı aylık döneminde toplam harcamanın 1 milyar 086 milyon 556 bin 979 TL olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.Raporda 2023 yılı ile 2022 yılındaki farkın nedenlerine ilişkin ise “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan enflasyon ve fiyat endekslerindeki artışlar ve döviz kurlarındaki değişiklikler” olduğu belirtildi.Düzensiz göçmen takibi arttıRaporda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın özellikle düzensiz göçün önlenmesine yönelik icra ettiği faaliyetler nedeni ile komutanlık envanterindeki mobil radarların görev saatlerinde ve hava unsurlarının uçuş sürelerindeki artışa dikkat çekildi. Artan görev sürelerine bağlı olarak arıza onarım ve yedek parça ihtiyaçları artış gösterdiği belirtildi.Fatura ödemelerinde artış bekleniyorSahil Güvenlik Komutanlığı’nın raporundan petrol fiyatlarındaki artışa da dikkat çekilerek “Petrol fiyatlarında meydana gelen yükselişler nedeniyle yüklenici firmaya yapılmakta olan aylık akaryakıt fatura ödemelerinde önceki yıllara göre artış beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-simsekten-kamu-kurumlarina-tasarruf-genelgesi-1073605806.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, rapor, düzensiz göç, maliyet, petrol fiyatları
sahil güvenlik, sahil güvenlik komutanlığı, rapor, düzensiz göç, maliyet, petrol fiyatları
Sahil Güvenlik Komutanlığı Raporu: Akaryakıt ve bakım onarım maliyetleri arttı
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Özel
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2023 Yılı Mali Durum ve Beklenti Raporu'nu yayımladı. Komutanlığın sitesinde yer alan raporda düzensiz göçmenlere yönelik çalışmaların arttığına dikkat çekilirken, bunun bakım onarım ve akaryakıt maliyetlerini artırdığına dikkat çekildi.
Kamu Kurumları 2023 yılına ait kurumsal mali durum ve beklentiler raporlarını hazırlayarak yayınlamaya başladı. Kamu kurumları arasında raporu hazırlayarak sitesinden yayınlayan bir kurum da Sahil Güvenlik Komutanlığı oldu.
Raporda ilk altı aylık bütçe kullanım oranları ve ikinci altı aylık sürece ilişkin beklentilerin ve hayata geçirilecek projelerin yer aldı. Rapora göre 2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2 Milyar 094 milyon 777 bin 402 TL harcama yapıldığı belirtildi. 2022 yılında ise ilk altı aylık döneminde toplam harcamanın 1 milyar 086 milyon 556 bin 979 TL olarak gerçekleştiği hatırlatıldı.
Raporda 2023 yılı ile 2022 yılındaki farkın nedenlerine ilişkin ise “Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan enflasyon ve fiyat endekslerindeki artışlar ve döviz kurlarındaki değişiklikler” olduğu belirtildi.
Düzensiz göçmen takibi arttı
Raporda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın özellikle düzensiz göçün önlenmesine yönelik icra ettiği faaliyetler nedeni ile komutanlık envanterindeki mobil radarların görev saatlerinde ve hava unsurlarının uçuş sürelerindeki artışa dikkat çekildi. Artan görev sürelerine bağlı olarak arıza onarım ve yedek parça ihtiyaçları artış gösterdiği belirtildi.
Fatura ödemelerinde artış bekleniyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın raporundan petrol fiyatlarındaki artışa da dikkat çekilerek “Petrol fiyatlarında meydana gelen yükselişler nedeniyle yüklenici firmaya yapılmakta olan aylık akaryakıt fatura ödemelerinde önceki yıllara göre artış beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.