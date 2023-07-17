https://sputniknews.com.tr/20230717/rusyanin-belarus-buyukelciligi-ukraynaya-tahil-anlasmasinin-sonlandirildigina-dair-nota-gonderdi-1073623532.html

Rusya'nın Belarus Büyükelçiliği, Ukrayna'ya tahıl anlaşmasının sonlandırıldığına dair nota gönderdi

Rusya'nın Belarus Büyükelçiliği, Ukrayna'ya tahıl anlaşmasının sonlandırıldığına dair nota gönderdi

Rusya'nın Belarus Büyükelçisi Boris Grızlov, Moskova'nın tahıl anlaşmasının geçerliliğini yitirdiğine dair tutumunun belirtildiği notayı Ukrayna tarafına... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T15:22+0300

2023-07-17T15:22+0300

2023-07-17T15:22+0300

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rusya

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Rus diplomatik temsilciliğinin Telegram hesabından tahıl anlaşmasının durumu hakkında yazılı bir açıklama yapan Grızlov, "17 Temmuz sabahı Rusya'nın Belarus Büyükelçiliği, Rusya'nın tahıl anlaşmasının geleceğine ilişkin tutumunun belirtildiği notayı diplomatik kanallar üzerinden Ukrayna tarafına iletti. Belgede, Rusya'nın tahıl ve gıda ürünlerinin Ukrayna limanlarından güvenli şekilde taşınmasına ilişkin girişimin uzatılmasına resmen karşı çıktığı, bundan dolayı girişimin uygulanmasına 18 Temmuz'dan itibaren tamamen durdurulması gerektiği belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Batı'nın çabaları sonucu anlaşmanın tamamen ticari bir projeye dönüştüğü ve başlangıçtaki insani işlevini kaybettiği konusundaki endişelerini defaatle dile getirdiğini anımsatan Grızlov, Batılı ülkelerin Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki çıkarlarının gözetilmesine ilişkin yükümlülüklerini hiçbir zaman yerine getirme niyetinde olmadığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurmuştu.Sputnik'e konuşan bir BM yetkilisi de, "BM'nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı" demişti.

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