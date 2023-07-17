https://sputniknews.com.tr/20230717/rusya-tahil-anlasmasini-askiya-aldi-1073629774.html
Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı
Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı
Tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması hakkında yazılı bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmanın... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T21:26+0300
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Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurdu.Tahıl anlaşmasına dair detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ukrayna, инфографика
infografik, tahıl anlaşması, rusya, türkiye, ukrayna, инфографика
Rusya, tahıl anlaşmasını askıya aldı
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Tahıl anlaşmasının yürürlükten kalkması hakkında yazılı bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşmanın geride kalan bir yıl içindeki uygulanma performansının hayal kırıklığı yarattığını kaydederek aleni sabotaj koşulları altında anlaşmayı uzatmanın bir anlamı olmadığının altını çizdi.
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurdu.
Tahıl anlaşmasına dair detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.