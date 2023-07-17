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Rus tasarımcı: Yeni nesil Lancet İHA’ları neredeyse yenilmez olacak
Rus tasarımcı: Yeni nesil Lancet İHA’ları neredeyse yenilmez olacak
Lancet insansız hava araçlarını (İHA) geliştiren Zala Aero Group şirketinin tasarımcısı Aleksandr Zaharov, yeni nesil Lancet’lerin neredeyse zayıf noktalarının... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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Rus silah üreticisi Kalaşnikov bünyesinde faaliyet gösteren Zala Aero Group şirketinin tasarımcısı Zaharov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde yeni nesil Lancet İHA’larının alınabilecek savunma önlemlerine karşı neredeyse yenilmez olacağını söyledi.Zaharov, “Başlıca husus kullanım kolaylığıdır. Kullanım kolaylığı ve herhangi bir savunma önlemine karşı neredeyse tamamen bağımsız olması. Onunla savaşmak neredeyse imkansız olacak” diye konuştu.Yeni nesil Lancet İHA’larının faaliyet alanını belirleyecek olan operatörün komutu ile hareket edeceğini, ancak aynı zamanda hedefi tamamen bağımsız olarak seçeceğini dile getiren Zaharov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lancet İHA’sının zira bilgisayar devresinin aracın üzerinde olduğu için elektronik harp sistemlerinin yardımıyla bastırılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Zaharov, ayrıca bu silahın düşmanın eline geçmesi halinde bile ‘koruma ve erişim seviyelerinin sayısı’ nedeniyle kendisine herhangi bir fayda sağlamayacağını da vurguladı.Lancet İHA’larının geliştiricisinin üretimin farklı ülkelerde organize edilmesinin imkanlarını görüştüğünü anlatan Zaharov, şu anki üretimin ise koronavirüs pandemisi döneminde kapanan eski bir alışveriş merkezinin binasında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.Zala Aero Group şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları, Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki deneyim göz önüne alınarak derinden modernize edildi. Cephede hem saldırı hem de keşif görevlerini yerine getirebilen Lancet’ler obüsleri, tankları, zırhlı araçları, radarları, hava savunma sistemlerini ve düşmanın insan gücünü imha etme garantisi veriyor.
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iha, kalaşnikov, rusya savunma bakanlığı, rusya

Rus tasarımcı: Yeni nesil Lancet İHA’ları neredeyse yenilmez olacak

04:25 17.07.2023
© Sputnik Lancet İHA’ları
Lancet İHA’ları - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© Sputnik
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Lancet insansız hava araçlarını (İHA) geliştiren Zala Aero Group şirketinin tasarımcısı Aleksandr Zaharov, yeni nesil Lancet’lerin neredeyse zayıf noktalarının bulunmayacağını belirtti.
Rus silah üreticisi Kalaşnikov bünyesinde faaliyet gösteren Zala Aero Group şirketinin tasarımcısı Zaharov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde yeni nesil Lancet İHA’larının alınabilecek savunma önlemlerine karşı neredeyse yenilmez olacağını söyledi.
Zaharov, “Başlıca husus kullanım kolaylığıdır. Kullanım kolaylığı ve herhangi bir savunma önlemine karşı neredeyse tamamen bağımsız olması. Onunla savaşmak neredeyse imkansız olacak” diye konuştu.
Yeni nesil Lancet İHA’larının faaliyet alanını belirleyecek olan operatörün komutu ile hareket edeceğini, ancak aynı zamanda hedefi tamamen bağımsız olarak seçeceğini dile getiren Zaharov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diyelim ki o alanda sadece zırhlı araçlara yönlendirildi, o halde pikaplar ya da insanlar zarar görmeyecek. Yani bu araç özellikle zırhlı araçları ya da topçu sistemlerini arıyor. Fakat aynı zamanda araçta hava savunma sistemlerinin ve radarların daha pahalı olduğuna dair bilgi de var, bu nedenle aynı anda hem bir tank hem de bir radar görürse, seçeceği hedef radar olacak. Bunların tamamı denendi.”
Lancet İHA’sının zira bilgisayar devresinin aracın üzerinde olduğu için elektronik harp sistemlerinin yardımıyla bastırılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Zaharov, ayrıca bu silahın düşmanın eline geçmesi halinde bile ‘koruma ve erişim seviyelerinin sayısı’ nedeniyle kendisine herhangi bir fayda sağlamayacağını da vurguladı.
Lancet İHA’larının geliştiricisinin üretimin farklı ülkelerde organize edilmesinin imkanlarını görüştüğünü anlatan Zaharov, şu anki üretimin ise koronavirüs pandemisi döneminde kapanan eski bir alışveriş merkezinin binasında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.
Zala Aero Group şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları, Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki deneyim göz önüne alınarak derinden modernize edildi. Cephede hem saldırı hem de keşif görevlerini yerine getirebilen Lancet’ler obüsleri, tankları, zırhlı araçları, radarları, hava savunma sistemlerini ve düşmanın insan gücünü imha etme garantisi veriyor.
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