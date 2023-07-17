https://sputniknews.com.tr/20230717/rus-tasarimci-yeni-nesil-lancet-ihalari-neredeyse-yenilmez-olacak-1073599470.html

Rus tasarımcı: Yeni nesil Lancet İHA’ları neredeyse yenilmez olacak

Rus tasarımcı: Yeni nesil Lancet İHA’ları neredeyse yenilmez olacak

Lancet insansız hava araçlarını (İHA) geliştiren Zala Aero Group şirketinin tasarımcısı Aleksandr Zaharov, yeni nesil Lancet’lerin neredeyse zayıf noktalarının... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T04:25+0300

2023-07-17T04:25+0300

2023-07-17T04:25+0300

dünya

iha

kalaşnikov

rusya savunma bakanlığı

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073599315_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_bc7043f27d677dc9fc3c534a2b897e67.jpg

Rus silah üreticisi Kalaşnikov bünyesinde faaliyet gösteren Zala Aero Group şirketinin tasarımcısı Zaharov, Rossiya 1 televizyonuna demecinde yeni nesil Lancet İHA’larının alınabilecek savunma önlemlerine karşı neredeyse yenilmez olacağını söyledi.Zaharov, “Başlıca husus kullanım kolaylığıdır. Kullanım kolaylığı ve herhangi bir savunma önlemine karşı neredeyse tamamen bağımsız olması. Onunla savaşmak neredeyse imkansız olacak” diye konuştu.Yeni nesil Lancet İHA’larının faaliyet alanını belirleyecek olan operatörün komutu ile hareket edeceğini, ancak aynı zamanda hedefi tamamen bağımsız olarak seçeceğini dile getiren Zaharov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lancet İHA’sının zira bilgisayar devresinin aracın üzerinde olduğu için elektronik harp sistemlerinin yardımıyla bastırılmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Zaharov, ayrıca bu silahın düşmanın eline geçmesi halinde bile ‘koruma ve erişim seviyelerinin sayısı’ nedeniyle kendisine herhangi bir fayda sağlamayacağını da vurguladı.Lancet İHA’larının geliştiricisinin üretimin farklı ülkelerde organize edilmesinin imkanlarını görüştüğünü anlatan Zaharov, şu anki üretimin ise koronavirüs pandemisi döneminde kapanan eski bir alışveriş merkezinin binasında gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.Zala Aero Group şirketinin geliştirdiği Lancet İHA’ları, Ukrayna'da devam eden özel askeri harekattaki deneyim göz önüne alınarak derinden modernize edildi. Cephede hem saldırı hem de keşif görevlerini yerine getirebilen Lancet’ler obüsleri, tankları, zırhlı araçları, radarları, hava savunma sistemlerini ve düşmanın insan gücünü imha etme garantisi veriyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iha, kalaşnikov, rusya savunma bakanlığı, rusya