https://sputniknews.com.tr/20230717/polonyada-bir-ucak-icinde-insanlarin-oldugu-hangara-carpti-5-olu-1073637306.html

Polonya’da bir uçak içinde insanların olduğu hangara çarptı: 5 ölü

Polonya’da bir uçak içinde insanların olduğu hangara çarptı: 5 ölü

Polonya’nın Nowy Dwor Mazowiecki ilçesinde, Cessna tipi uçak, 10 kişinin kötü havadan saklandığı bir hangarın üzerine düştü. Olayda 5 kişinin hayatını... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T23:14+0300

2023-07-17T23:14+0300

2023-07-17T23:14+0300

dünya

polonya

uçak kazası

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Polonya Devlet İtfaiye Servisi Monika Nowakowska-Brynda, basın mensuplarına açıklamasında, “Nowy Dvor Mazowiecki (Mazowieckie Voyvodalığı) yakınlarındaki Hrcinno bölgesinde, bir Cessna uçağı kötü hava koşullarında iniş yaparken 10 kişinin sığındığı bir hangara çarptı” ifadesini kullandı.Yetkili, “Şu an için elimizdeki bilgiye göre, uçak kazasında 14 kişi yer aldı. Beş kişi hayatını kaybetti. Beş kişi yaralandı. Dört kişi de yara almadan kurtuldu” diye belirtti.

polonya

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Sputnik Türkiye

polonya, uçak kazası