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Polonya’da bir uçak içinde insanların olduğu hangara çarptı: 5 ölü
Polonya’da bir uçak içinde insanların olduğu hangara çarptı: 5 ölü
Polonya’nın Nowy Dwor Mazowiecki ilçesinde, Cessna tipi uçak, 10 kişinin kötü havadan saklandığı bir hangarın üzerine düştü. Olayda 5 kişinin hayatını... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T23:14+0300
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dünya
polonya
uçak kazası
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Polonya Devlet İtfaiye Servisi Monika Nowakowska-Brynda, basın mensuplarına açıklamasında, “Nowy Dvor Mazowiecki (Mazowieckie Voyvodalığı) yakınlarındaki Hrcinno bölgesinde, bir Cessna uçağı kötü hava koşullarında iniş yaparken 10 kişinin sığındığı bir hangara çarptı” ifadesini kullandı.Yetkili, “Şu an için elimizdeki bilgiye göre, uçak kazasında 14 kişi yer aldı. Beş kişi hayatını kaybetti. Beş kişi yaralandı. Dört kişi de yara almadan kurtuldu” diye belirtti.
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polonya, uçak kazası
polonya, uçak kazası

Polonya’da bir uçak içinde insanların olduğu hangara çarptı: 5 ölü

23:14 17.07.2023
© AFP 2023Polonya'nın Przewodow köyüne düşen füze
Polonya'nın Przewodow köyüne düşen füze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023
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Polonya’nın Nowy Dwor Mazowiecki ilçesinde, Cessna tipi uçak, 10 kişinin kötü havadan saklandığı bir hangarın üzerine düştü. Olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Polonya Devlet İtfaiye Servisi Monika Nowakowska-Brynda, basın mensuplarına açıklamasında, “Nowy Dvor Mazowiecki (Mazowieckie Voyvodalığı) yakınlarındaki Hrcinno bölgesinde, bir Cessna uçağı kötü hava koşullarında iniş yaparken 10 kişinin sığındığı bir hangara çarptı” ifadesini kullandı.
Yetkili, “Şu an için elimizdeki bilgiye göre, uçak kazasında 14 kişi yer aldı. Beş kişi hayatını kaybetti. Beş kişi yaralandı. Dört kişi de yara almadan kurtuldu” diye belirtti.
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