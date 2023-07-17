https://sputniknews.com.tr/20230717/meteorolojiden-2-bolge-icin-saganak-uyarisi-saat-verildi-1073600358.html
Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı: Saat verildi
Meteoroloji 17 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T06:24+0300
2023-07-17T06:24+0300
2023-07-17T06:24+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.KOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.TEKİRDAĞ °C, 30°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 25°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı: Saat verildi
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Meteoroloji 17 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KOCAELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
DENİZLİ °C, 39°C
İZMİR °C, 37°C
MUĞLA °C, 40°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 40°C
ANTALYA °C, 41°C
ISPARTA °C, 34°C
MERSİN °C, 40°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
ESKİŞEHİR °C, 32°C
KAYSERİ °C, 30°C
KONYA °C, 31°C
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
KASTAMONU °C, 28°C
SİNOP °C, 28°C
ZONGULDAK °C, 27°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 28°C
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 25°C
ERZURUM °C, 22°C
MALATYA °C, 33°C
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
GAZİANTEP °C, 37°C
MARDİN °C, 35°C
ŞANLIURFA °C, 38°C