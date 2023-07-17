https://sputniknews.com.tr/20230717/meteorolojiden-2-bolge-icin-saganak-uyarisi-saat-verildi-1073600358.html

Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji'den 2 bölge için sağanak uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji 17 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin sağanak yağışlı... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T06:24+0300

2023-07-17T06:24+0300

2023-07-17T06:24+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/05/1072013336_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3f28a1526da98af3cbfce24122aaff3f.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van’ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.KOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.TEKİRDAĞ °C, 30°CAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 39°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorRİZE °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 28°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 25°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, 22°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu