Lukaşenko, Rusya'yla ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına dair anlaşmayı onayladı

Rusya ve Belarus, Birlik Devleti kapsamında ve bölgede yükselen tehditler ışığında askeri işbirliğini geliştirmeye devam ediyor.



Rusya ve Belarus'un ortak askeri eğitim merkezleri kurmasını öngören anlaşma, Lukaşenko'nun imzasıyla Minsk tarafından onaylandı.



Putin, Ocak 2023 sonunda, Rusya ile Belarus arasında iki ülke orduları için ortak askeri eğitim merkezleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin anlaşma imzalanması konusunda Rusya hükümeti tarafından sunulan öneriyi onaylamıştı.



Putin, Rusya savunma ve dışişleri bakanlıklarına Belarus tarafıyla söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmanın imzalanması konusunda talimat vermişti.



Putin ve Lukaşenko, Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle Ekim 2022'de iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.



Belarus Savunma Bakanlığı, 6 Ocak’ta Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurmuş, farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini belirtmişti.