https://sputniknews.com.tr/20230717/kayip-ihbari-sonrasi-aranan-cocuk-evde-uyurken-bulundu-1073628517.html

Kayıp ihbarı sonrası aranan çocuk evde uyurken bulundu

Kayıp ihbarı sonrası aranan çocuk evde uyurken bulundu

Diyarbakır'da kayboldu ihbarı üzerine karada ve su kanalında aranan 6 yaşındaki çocuk, evde koltuk arkasında uyurken bulundu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T17:04+0300

2023-07-17T17:04+0300

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türkiye

uyku

kayıp

diyarbakır

çocuk

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğu karada ararken, kaybolduğu yerin yakınından geçen su kanalında da çalışmalarını kurbağa adamlarla sürdürdü.Aramalara destek ekip olarak Batman İtfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edilmek üzere hazırlıklar tamamlandı. Tüm ekipler kayıp çocuk için seferber olurken, aile bir kez daha eve yönelip arama yaptığında çocuğun koltuk arkasında uyuduğu gördü.

https://sputniknews.com.tr/20221211/kaybolduktan-8-gun-sonra-bulunmustu-17-yasindaki-genc-kiz-yine-kayboldu-1064435397.html

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