https://sputniknews.com.tr/20230717/kayip-ihbari-sonrasi-aranan-cocuk-evde-uyurken-bulundu-1073628517.html
Kayıp ihbarı sonrası aranan çocuk evde uyurken bulundu
Kayıp ihbarı sonrası aranan çocuk evde uyurken bulundu
Diyarbakır'da kayboldu ihbarı üzerine karada ve su kanalında aranan 6 yaşındaki çocuk, evde koltuk arkasında uyurken bulundu. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T17:04+0300
2023-07-17T17:04+0300
2023-07-17T17:06+0300
türkiye
uyku
kayıp
diyarbakır
çocuk
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğu karada ararken, kaybolduğu yerin yakınından geçen su kanalında da çalışmalarını kurbağa adamlarla sürdürdü.Aramalara destek ekip olarak Batman İtfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edilmek üzere hazırlıklar tamamlandı. Tüm ekipler kayıp çocuk için seferber olurken, aile bir kez daha eve yönelip arama yaptığında çocuğun koltuk arkasında uyuduğu gördü.
https://sputniknews.com.tr/20221211/kaybolduktan-8-gun-sonra-bulunmustu-17-yasindaki-genc-kiz-yine-kayboldu-1064435397.html
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uyku, kayıp, diyarbakır, çocuk
uyku, kayıp, diyarbakır, çocuk
Kayıp ihbarı sonrası aranan çocuk evde uyurken bulundu
17:04 17.07.2023 (güncellendi: 17:06 17.07.2023) Abone ol
Diyarbakır'da kayboldu ihbarı üzerine karada ve su kanalında aranan 6 yaşındaki çocuk, evde koltuk arkasında uyurken bulundu.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğunun kaybolduğu ihbarı üzerine sağlık, kolluk kuvveti ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuğu karada ararken, kaybolduğu yerin yakınından geçen su kanalında da çalışmalarını kurbağa adamlarla sürdürdü.
Aramalara destek ekip olarak Batman İtfaiyesi ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edilmek üzere hazırlıklar tamamlandı. Tüm ekipler kayıp çocuk için seferber olurken, aile bir kez daha eve yönelip arama yaptığında çocuğun koltuk arkasında uyuduğu gördü.