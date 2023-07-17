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https://sputniknews.com.tr/20230717/karindesen-jackin-kimligine-dair-yeni-iddia-1073606151.html
Karındeşen Jack'in kimliğine dair yeni iddia
Karındeşen Jack'in kimliğine dair yeni iddia
Tarihin en ünlü seri katillerinden Karındeşen Jack'in kimliğine dair yeni detaylar öne sürüldü. İddiaya göre Jack, epilepsi hastası bir puro imalatçısı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T11:26+0300
2023-07-17T11:26+0300
yaşam
karındeşen jack
seri katil
detay
kimlik
hayat
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Araştırmacı Sarah Bax Horton, İngiliz basınına verdiği demeçte, Viktorya dönemi Londra'sında terör estiren ve asla yakalanmayan seri katil Karındeşen Jack'e ilişkin olduğunu söylediği bilgiler paylaştı. Horton, Jack'in sara hastası bir puro imalatçısı olduğunu ve bir yaralanmanın işine mal olmasının ardından alkolizme ve deliliğe sürüklendiğini öne sürdü. Araştırmacıya göre, yeni ortaya çıkarılan 'belirgin fiziksel özelliklere' dair kanıtlar, katil olarak 'Hyam Hyams' adlı bir adamı işaret ediyor. Çeşitli revir ve akıl hastanelerinden elde edilen tıbbi kayıtlara göre şahıs, 'otuzlu yaşlarında orta boylu ve yapılı, dizleri bükük ve çarpık yürüyüşlü' tanımlamasıyla eşleşiyor.Horton'a göre Hyams'ın dizlerinin bükük, yürüyüşünün çarpık olmasının nedeni epilepsi. Araştırmacı, şahsın zamanında aldığı olası bir darbenin beyninde hasara neden olduğunu, bu sebeple kolunu ve dizlerini tam olarak yönlendiremediğini iddia etti.Hyams'ın bir puro üreticisi olarak bıçak kullanma konusunda beceri kazandığını söyleyen Harton, epilepsi ve alkolizmin kendisini akıl hastanelerine sürüklediğini ve bir kazanın sonrası çalışamaz hale geldikten sonra psikolojik durumunun gitgide kötüleştiğini belirtti. Harton'ın anlattığına göre Hyams, bu süreçte karısına birkaç kez saldırdı, kendisini aldattığını düşündüğü eşine ve annesine bıçak çektikten sonra tutuklandı.Karındeşen Jack'in Londra'nın Whitechapel bölgesinde, hepsi fahişe ve dilenci olduğu düşünülen 5 kadını bıçakla öldürüp karınlarını deştiği biliniyor. Bax Horton, Hyams'ın polis tarafından 'gezgin bir deli' olarak yakalanıp 1889'da bir akıl hastanesine yatırılmasından sonra Karındeşen Jack cinayetlerinin artık yaşanmadığına dikkat çekiyor.300'den fazla şüpheli sorgulandıKarındeşen Jack'in cinayetleri soruşturan polis, 2 binden fazla kişiyle görüşmesine ve 300'den fazla şüpheliyi soruşturmasına rağmen seri katilin kimliğini hiçbir zaman belirleyemedi. O döneme ait polis kayıtlarının bir kısmına erişilebildiğini söyleyen Horton, bunların büyük bir kısmının İkinci Dünya Savaşı sırasında yok olduğunu söyledi. Faili meçhul cinayetlerde çalışan bir polisin soyundan gelen araştırmacı, yakında çıkacak kitabının Karındeşen Jack'i konu alacağını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20191218/taylandin-karindesen-jacki-iyi-tutumu-nedeniyle-cezaevinden-salindi-altinci-kurbanini-oldurdu-1040861692.html
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karındeşen jack, seri katil, detay, kimlik, hayat
karındeşen jack, seri katil, detay, kimlik, hayat

Karındeşen Jack'in kimliğine dair yeni iddia

11:26 17.07.2023
© AFP 2023Karındeşen Jack
Karındeşen Jack - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023
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Tarihin en ünlü seri katillerinden Karındeşen Jack'in kimliğine dair yeni detaylar öne sürüldü. İddiaya göre Jack, epilepsi hastası bir puro imalatçısı.
Araştırmacı Sarah Bax Horton, İngiliz basınına verdiği demeçte, Viktorya dönemi Londra'sında terör estiren ve asla yakalanmayan seri katil Karındeşen Jack'e ilişkin olduğunu söylediği bilgiler paylaştı.
Horton, Jack'in sara hastası bir puro imalatçısı olduğunu ve bir yaralanmanın işine mal olmasının ardından alkolizme ve deliliğe sürüklendiğini öne sürdü.
Araştırmacıya göre, yeni ortaya çıkarılan 'belirgin fiziksel özelliklere' dair kanıtlar, katil olarak 'Hyam Hyams' adlı bir adamı işaret ediyor.
Çeşitli revir ve akıl hastanelerinden elde edilen tıbbi kayıtlara göre şahıs, 'otuzlu yaşlarında orta boylu ve yapılı, dizleri bükük ve çarpık yürüyüşlü' tanımlamasıyla eşleşiyor.
Horton'a göre Hyams'ın dizlerinin bükük, yürüyüşünün çarpık olmasının nedeni epilepsi. Araştırmacı, şahsın zamanında aldığı olası bir darbenin beyninde hasara neden olduğunu, bu sebeple kolunu ve dizlerini tam olarak yönlendiremediğini iddia etti.
Hyams'ın bir puro üreticisi olarak bıçak kullanma konusunda beceri kazandığını söyleyen Harton, epilepsi ve alkolizmin kendisini akıl hastanelerine sürüklediğini ve bir kazanın sonrası çalışamaz hale geldikten sonra psikolojik durumunun gitgide kötüleştiğini belirtti.
Harton'ın anlattığına göre Hyams, bu süreçte karısına birkaç kez saldırdı, kendisini aldattığını düşündüğü eşine ve annesine bıçak çektikten sonra tutuklandı.
Karındeşen Jack'in Londra'nın Whitechapel bölgesinde, hepsi fahişe ve dilenci olduğu düşünülen 5 kadını bıçakla öldürüp karınlarını deştiği biliniyor. Bax Horton, Hyams'ın polis tarafından 'gezgin bir deli' olarak yakalanıp 1889'da bir akıl hastanesine yatırılmasından sonra Karındeşen Jack cinayetlerinin artık yaşanmadığına dikkat çekiyor.

300'den fazla şüpheli sorgulandı

Karındeşen Jack'in cinayetleri soruşturan polis, 2 binden fazla kişiyle görüşmesine ve 300'den fazla şüpheliyi soruşturmasına rağmen seri katilin kimliğini hiçbir zaman belirleyemedi. O döneme ait polis kayıtlarının bir kısmına erişilebildiğini söyleyen Horton, bunların büyük bir kısmının İkinci Dünya Savaşı sırasında yok olduğunu söyledi.
Faili meçhul cinayetlerde çalışan bir polisin soyundan gelen araştırmacı, yakında çıkacak kitabının Karındeşen Jack'i konu alacağını duyurdu.
Karındeşen Jack - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2019
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