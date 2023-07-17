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Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230717/istanbul-icin-su-an-su-sikintisi-yok-ama-hortumla-arac-yikamak-gibi-aliskanliklar-terk-edilmeli-1073634114.html
'İstanbul için şu an su sıkıntısı yok ama hortumla araç yıkamak gibi alışkanlıklar terk edilmeli'
'İstanbul için şu an su sıkıntısı yok ama hortumla araç yıkamak gibi alışkanlıklar terk edilmeli'
İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Hancı, “Kuraklık sadece İstanbul’un sorunu değil. İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da özellikle kuraklıkla... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da baraj doluluk oranının yüzde 40’a yaklaşmasını, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof Tuğba Ölmez Hancı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Hancı, “İstanbul’a su sadece barajlardan gelmiyor. 200 kilometre öteden Melen’den ve Bulgaristan sınırından gelen sular da var. Kuraklık sadece İstanbul’un sorunu değil. İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da özellikle kuraklıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yine de bireysel tedbirler alınmalı. Hortumla araç yıkamaktan vazgeçilmeli. Su tasarrufu sağlayan bulaşık ve çamaşır makineleri kullanılmalı” dedi.Prof. Tuğba Ölmez Hancı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
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'İstanbul için şu an su sıkıntısı yok ama hortumla araç yıkamak gibi alışkanlıklar terk edilmeli'

20:39 17.07.2023
© SputnikAtilla Güner'le Akşam Postası
Atilla Güner'le Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© Sputnik
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İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof. Hancı, “Kuraklık sadece İstanbul’un sorunu değil. İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da özellikle kuraklıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yine de bireysel tedbirler alınmalı. Hortumla araç yıkamaktan vazgeçilmeli. Su tasarrufu sağlayan bulaşık ve çamaşır makineleri kullanılmalı” dedi.
İstanbul'da baraj doluluk oranının yüzde 40’a yaklaşmasını, İSKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Prof Tuğba Ölmez Hancı, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Prof. Hancı, “İstanbul’a su sadece barajlardan gelmiyor. 200 kilometre öteden Melen’den ve Bulgaristan sınırından gelen sular da var. Kuraklık sadece İstanbul’un sorunu değil. İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da özellikle kuraklıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Yine de bireysel tedbirler alınmalı. Hortumla araç yıkamaktan vazgeçilmeli. Su tasarrufu sağlayan bulaşık ve çamaşır makineleri kullanılmalı” dedi.

Prof. Tuğba Ölmez Hancı’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün itibariyle baraj doluluk oranlarımız yüzde 41 oranında ama geçen sene aynı tarihte bu oran yüzde 71'di. İSKİ olarak barajlarımızın takibini gerçekleştiriyoruz ama İstanbul’a sadece barajlardan su sağlamıyoruz, aynı zamanda regülatörlerimiz var, onlardan da su sağlıyoruz. Bazı yerler için şu kadar suyumuz kaldı gibi bilgiler gelebiliyor ama bunun tam olarak doğruyu yansıtmadığını söyleyebiliriz. İSKİ, Melen – Düzce Havzası’dan 200 km öteden ve bununla beraber Bulgaristan sınırının 200 km öteden İstanbul’a sağlıyor. Barajlarımızı da kullanarak vatandaşlara 7/24 su sağlıyoruz.

Türkiye’de ve aynı zamanda küresel ölçekte dünyada yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık var. Sadece Türkiye’de değil İspanya, İtalya, İngiltere ve Fransa’da özellikle kuraklıkla ilgili büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ölçüm yapılmaya başlandığı andan itibaren dünya üzerindeki en yüksek sıcaklıkları 2-3 gün önce yaşadık. Sorun sadece bizim ülkemize ait değil dünyanın bir sorunu. Küresel ölçekte baktığımızda iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının azaltımı konusunda bütün ülkeler mutlaka eylem noktasında harekete geçmeli. Sera gazının azaltımı konusunda anlaşmalar yapmak zorundalar.

Küresel ölçekte su kullanımıyla ilgili bilinçlendirme mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. İspanya, kısıtlamaya gitti çünkü su konusunda sıkıntılı günler geçiriyorlar. Gıda güvenliğini de sağlayarak mutlaka tarım politikalarını tekrar değerlendirerek, verimli sulama tekniklerini gözden geçirmek gerekiyor. Endüstriyel su tüketiminde suyun yeniden kullanımı konusunda teşvik edilmesi ve böylelikle endüstrinin kendi suyunu sağlıyor noktasına getirilmesi çok önemli.

Bireysel olarak baktığımız zaman da artık arabalarımızı yıkamayacağız. Hortumu açıp bolca su kullanıp araba yıkama yöntemi artık geçerli değil, bu yöntemi bırakmak zorundayız. Basınçlı yıkama sistemleri var ve onlar çok daha az su tüketiyorlar. Araç yıkama yerlerindeki suların tekrar kullanımını sağlayabiliriz. Halı yıkamaktan da vazgeçeceğiz, halılarımızı özel sistemlerle yıkamak durumundayız. Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam dolu olarak çalıştırmalıyız. Çamaşır makinası alırken su tüketiminin az olduğu makinaları tercih edeceğiz. İSKİ’nin düzenlemiş olduğu Su çalıştaylarından çıkan sonuçlardan biri su verimli cihazlara aynı elektrikli cihazların üstüne yazdığımız gibi A Plus B Plus gibi belgelendirme yapmak gerekir sonucu çıkıyor ve üreticiler de bundan yana.

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