https://sputniknews.com.tr/20230717/ictigi-ilactan-zehirlenen-kadin-hayatini-kaybetti-1073622771.html
İçtiği ilaçtan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
İçtiği ilaçtan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T15:10+0300
2023-07-17T15:10+0300
2023-07-17T15:13+0300
yaşam
türkiye
ordu
ilaç
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Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html
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türkiye, ordu, ilaç
İçtiği ilaçtan zehirlenen kadın hayatını kaybetti
15:10 17.07.2023 (güncellendi: 15:13 17.07.2023) Abone ol
Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.
Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.