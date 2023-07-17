https://sputniknews.com.tr/20230717/ictigi-ilactan-zehirlenen-kadin-hayatini-kaybetti-1073622771.html

İçtiği ilaçtan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

İçtiği ilaçtan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

Ordu'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T15:10+0300

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yaşam

türkiye

ordu

ilaç

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Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içtiği psikiyatri ilaçlardan zehirlendiği iddia edilen Şehriye Körük (52), evinde fenalaşınca Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

https://sputniknews.com.tr/20230630/ayni-aileden-6-kisi-mantardan-zehirlendi-2-kisi-entube-edildi-1073030403.html

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