https://sputniknews.com.tr/20230717/hsknin-adli-ve-idari-ana-kararnamesi-tamamlandi-kararnameyle-20-ilin-cumhuriyet-bassavcisi-degisti-1073633169.html

HSK'nın adli ve idari ana kararnamesi tamamlandı: Kararnameyle 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti

HSK'nın adli ve idari ana kararnamesi tamamlandı: Kararnameyle 20 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T19:59+0300

2023-07-17T19:59+0300

2023-07-17T20:08+0300

hsk

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

savcı

hakim

başsavcı

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HSK Birinci Dairesi, yaz kararnamesine yönelik çalışmalarını sonuçlandırdı. Kararname, HSK'nin internet sitesinden yayımlandı.Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti.Karasu Adliyesine ise ilk defa Cumhuriyet Başsavcısı atandı.Ağır ceza mahkemesi başkanı olarak ise 118 atama gerçekleştirildi. Deprem bölgesinde yer alan mevcut mahkemelere ilave olarak 5 ağır ceza mahkemesi, 39 asliye hukuk mahkemesi, 11 tüketici mahkemesi ve 9 sulh hukuk mahkemesi faaliyete geçirilecek şekilde planlama yapıldı ve bu mahallere ilave 61 hakim ataması yapılarak deprem nedeniyle adli yargıda açılması muhtemel davalara ilişkin mahkemelerin etkinliği ve verimliliğinin artırılması amaçlandı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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hsk, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), savcı, hakim, başsavcı