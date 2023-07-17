https://sputniknews.com.tr/20230717/herson-bolgesi-kirima-giden-kara-yolunu-korumak-icin-hava-savunma-sistemlerini-artiracak-1073635619.html
‘Herson bölgesi, Kırım’a giden kara yolunu korumak için hava savunma sistemlerini artıracak’
‘Herson bölgesi, Kırım’a giden kara yolunu korumak için hava savunma sistemlerini artıracak’
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson bölgesinin vali vekili Saldo, bölgeyi Kırım Yarımadası ile birleştiren kara yolunun korumasını sağlama amacıyla hava savunma... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T21:56+0300
2023-07-17T21:56+0300
2023-07-17T21:56+0300
ukrayna krizi
herson
rusya
ukrayna
kırım
hava savunma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066352309_0:25:1249:728_1920x0_80_0_0_b95f098cdecc9603586ffe6ad072635d.jpg
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nde meydana gelen olayın ardından Herson ve Kırım arasında hareket eden ulaşım araçlarının güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verdi.Saldo, “Herson’dan Kırım’a giden yol tamir edildi. Güvenliği Rus ordusu tarafından sağlanıyor. Kiev rejiminin ahmaklığına karşı hava savunma sistemlerinin ve diğer araçların sayısını artırılacak” diye konuştu.Yetkili, Herson-Kırım sınırına, insanların dinlenebileceği yerlerin yapılacağını da sözlerine ekledi.Kırım Başkanı Sergey Aksenov, 17 Temmuz Pazartesi günü, Kerç Boğazı üzerinden geçen köprüde olağanüstü durumun yaşandığını duyurmuştu. Köprünün otomobil kısmı, meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Olayda, Belgorod Bölgesi sakinleri bir çift hayatını kaybederken kız çocukları yaralanmıştı. Rusya, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutarken ‘terör’ maddesinden soruşturma başlatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230717/kirim-koprusune-saldiri-ukrayna-ordusunun-basarisiz-karsi-taarruzunun-bir-parcasi-1073635304.html
herson
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066352309_123:0:1126:752_1920x0_80_0_0_e98f026aedfa67217d71274e6c6e7404.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
herson, rusya, ukrayna, kırım, hava savunma
herson, rusya, ukrayna, kırım, hava savunma
‘Herson bölgesi, Kırım’a giden kara yolunu korumak için hava savunma sistemlerini artıracak’
Abone ol
Rusya Federasyonu’na bağlı Herson bölgesinin vali vekili Saldo, bölgeyi Kırım Yarımadası ile birleştiren kara yolunun korumasını sağlama amacıyla hava savunma sistemleri sayısının artırılacağını duyurdu.
Herson Vali Vekili Vladimir Saldo, Rossiya-24 televizyonuna yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nde meydana gelen olayın ardından Herson ve Kırım arasında hareket eden ulaşım araçlarının güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verdi.
Saldo, “Herson’dan Kırım’a giden yol tamir edildi. Güvenliği Rus ordusu tarafından sağlanıyor. Kiev rejiminin ahmaklığına karşı hava savunma sistemlerinin ve diğer araçların sayısını artırılacak” diye konuştu.
Yetkili, Herson-Kırım sınırına, insanların dinlenebileceği yerlerin yapılacağını da sözlerine ekledi.
Kırım Başkanı Sergey Aksenov, 17 Temmuz Pazartesi günü, Kerç Boğazı üzerinden geçen köprüde olağanüstü durumun yaşandığını duyurmuştu. Köprünün otomobil kısmı, meydana gelen hasar nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Olayda, Belgorod Bölgesi sakinleri bir çift hayatını kaybederken kız çocukları yaralanmıştı. Rusya, olaydan Ukrayna’yı sorumlu tutarken ‘terör’ maddesinden soruşturma başlatılmıştı.