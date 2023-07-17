https://sputniknews.com.tr/20230717/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-g20-toplantilarinda-abdli-mevkidasi-yellen-ile-gorustu-1073623140.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantılarında ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantılarında ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T15:16+0300
2023-07-17T15:16+0300
2023-07-17T15:16+0300
türkiye
türkiye
mehmet şimşek
janet yellen
abd
hindistan
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Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-mehmet-simsek-vatan-partisini-sosyal-medya-hesabindan-engelledi-1073616373.html
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türkiye, mehmet şimşek, janet yellen, abd, hindistan
türkiye, mehmet şimşek, janet yellen, abd, hindistan
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantılarında ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.
Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.