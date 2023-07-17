Guterres: Rusya ve Ukrayna'dan sevkiyata yönelik uluslararası çabaları koordine etmeyi sürdüreceğim

Gazetecilere tahıl anlaşmasıyla ilgili açıklama yapan Guterres, Rusya'nın bugün süresi dolan tahıl anlaşmasından çekilmesini ve Karadeniz'in kuzeybatısı için sunduğu güvenlik garantilerini geri çekmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.



Guterres, Moskova'nın kararına rağmen Rusya ve Ukrayna'dan küresel piyasalara gıda ürünleriyle gübre sevkiyatının sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları koordine etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.



Rusya'dan gıda ürünleri ve gübre ihracatının önünde birtakım engeller bulunduğunu bildiğini kaydeden Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta, Rus tarım ürünlerinin ihracatı alanında hizmet veren Rosselhozbank'ın iştirakinin SWIFT sistemine yeniden dahil edilmesi konusundaki mutabakatı bildirdiğini öne sürdü.



Guterres, BM'nin bu sorunun çözümü konusunda Avrupa Komisyonu'yla kısa süre önce anlaşmaya vardığını iddia etti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının bugün itibarıyla geçerliliğini yitirdiğini ve Rusya’nın ancak şartlarından her birinin yerine getirilmesi halinde anlaşmaya döneceğini duyurmuştu.



Sputnik'e konuşan bir BM yetkilisi de, "BM'nin resmi açıklaması daha sonra gelecek ancak İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi’ne Rusya’nın bildirimi ulaştı" demişti.