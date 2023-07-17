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EKONOMİ
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Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T09:53+0300
2023-07-17T09:53+0300
ekonomi
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Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.446,01 puana taşıdı.Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,6 artışla 26,1923'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,1780 seviyesinden işlem görüyor.Bu hafta yatırımcılar, yurt içinde TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına odaklandı.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında Avrupa'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.400 ve 6.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.Cuma günü açıklanan verilere göre, ülkede Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda 8,2 puan artışla 72,6'ya çıktı ve Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artışla "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlenirken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirimine gidebileceği ihtimali fiyatlamalarda yer almaya devam ediyor.Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.953 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 79 dolardan işlem görüyor.Cuma günü New York borsasında S&amp;P 500 yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.Avrupa'da da geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.Geçen hafta açıklanan ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı bildirildi.Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ve ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde öne çıkan "şahin" tonlar, avro/dolar paritesinin yaklaşık yüzde 2,4 artışla Kasım 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yapmasına neden oldu. Parite haftaya yatay seyirle başladı.Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.TÜFE'de artış bekleniyorBu hafta açıklanacak verilere göre, İngiltere'de haziran Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2, Euro Bölgesi'nde de aynı dönemde yüzde 5,5 artması bekleniyor.Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,39 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.Asya'da pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, ekonominin beklentilerin altında büyümesi söz konusu seyirde başlıca etken oldu.Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin 2. çeyrekte yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyümesi resesyon endişelerini tekrar gündeme taşıdı.Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, Çin'de sanayi üretiminin haziranda yıllık yüzde 4,4 artışla beklentileri aştığını bildirdi.Japonya'da Nikkei 225 endeksinde tatil dolayısıyla bugün işlem gerçekleşmezken, kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.
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merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
merkez bankası, faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı

Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

09:53 17.07.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.
Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.446,01 puana taşıdı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,6 artışla 26,1923'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,1780 seviyesinden işlem görüyor.

Bu hafta yatırımcılar, yurt içinde TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına odaklandı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında Avrupa'da ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.400 ve 6.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ülkede Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda 8,2 puan artışla 72,6'ya çıktı ve Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artışla "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlenirken, Banka'nın yıl sonunda faiz indirimine gidebileceği ihtimali fiyatlamalarda yer almaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla 1.953 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 79 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 yüzde 0,14 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,33 artışla kapandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa'da da geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde, faiz artışlarına devam edileceği sinyalleri verildi. Özette, Banka'nın gerekirse temmuz toplantısından sonra da faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği belirtilerek, ileriki dönemlerde de veri odaklı kararlar alınacağı bildirildi.

Avrupa'da enflasyon baskısının ABD'ye göre daha güçlü kalmayı sürdürmesi ve ECB haziran ayı para politikası toplantı özetinde öne çıkan "şahin" tonlar, avro/dolar paritesinin yaklaşık yüzde 2,4 artışla Kasım 2022'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini yapmasına neden oldu. Parite haftaya yatay seyirle başladı.

Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bu ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.
TÜFE'de artış bekleniyor
Bu hafta açıklanacak verilere göre, İngiltere'de haziran Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık yüzde 8,2, Euro Bölgesi'nde de aynı dönemde yüzde 5,5 artması bekleniyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,39 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 arttı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları haftaya karışık seyirle başlarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, ekonominin beklentilerin altında büyümesi söz konusu seyirde başlıca etken oldu.

Çin hükümetinin, ekonominin farklı alanlarını destekleyici adımlarına karşın ülke ekonomisinin 2. çeyrekte yıllık yüzde 6,3 ile beklentilerin altında büyümesi resesyon endişelerini tekrar gündeme taşıdı.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini belirterek, Çin'de sanayi üretiminin haziranda yıllık yüzde 4,4 artışla beklentileri aştığını bildirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde tatil dolayısıyla bugün işlem gerçekleşmezken, kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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