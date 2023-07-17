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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten federasyona tepki
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten federasyona tepki
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, federasyonun 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararına tepki gösterdi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T23:06+0300
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spor
dursun özbek
galatasaray
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GS TV'ye açıklamada bulunan Özbek, geçmiş federasyonların aldığı kararların yok sayılmasının doğru olmadığını belirtti.Federasyonların kimsenin gönlünü almak adına kararlar vermemesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Demek ki şu kapıyı açıyor. Yarın da bu federasyonun aldığı kararları ortaya koyacağız, onu tartışacağız. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük düşünülmesi gereken husus, geçmiş federasyonların aldığı kararların yok sayılması. Federasyon özel bir kurum, karışanı yok görüşeni yok. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek, geçmiş federasyonun aldığı kararı yok sayarak böyle bir karar alıyorsun. Dolayısıyla federasyonun bence şuna dikkat etmesi lazım, bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz" ifadelerini kullandı.Söz konusu kararın daha önce tahkime gittiğini de aktaran Özbek, şöyle devam etti: "Federasyonun çok dikkatli olması lazım. Burada dün de ifade ettim, yarın bir başkası çıkacak 'ben şu kararı beğenmiyorum, hadi yeniden bir kurul kuralım bu konuyu da bir inceleyelim' diye. Bunun sonu gelmez. Kaldı ki bu karar daha önceden tahkime gitmiş, tahkim bu konuda karar vermiş. Tahkimin kararını da sorgulamaya başladık. Yani o tahkim de yanlış yapmıştır biz şimdi doğrusunu yapalım kalkışmasından başka bir şey değil. Ben bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Yeniden Türk futbolunun içine futbolla alakası olmayan, futbolla hiç ilgisi olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına daha sezon başlamadan bomba gibi koydular. Şimdi bir sene de bunu tartışırız. Türk futbolunun gelişmesi, Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışırken biz kendi elimizle şunu yapıyoruz. Marka değerimizi mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararların demek ki önemi yok. Bir sonraki federasyon bu kararları gereksiz bulabilir veya yeterli inceleme yapmadan herhangi bir karar konusunda yapmış olabilir. Dolayısıyla her zaman böyle bir kaosa kapı açmak üzere alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum."Federasyonun komite kurma kararını çok yanlış bulduklarını kaydeden Özbek, "Çok yanlış bir karardı. Konu daha önce defaatle incelendi. 40 sene kimsenin aklına gelmemiş 40 sene sonra bu konuya da bir bakalım deniyor. Böyle bir mantık olabilir mi, böyle bir şey var mı? Söylenecek çok şey var ama biz olayı köpürtmek yerine futbola odaklanma peşindeyiz. Türk futboluna odaklanalım, bunlar futbol içinde kararlar değil yeşil sahanın dışına taşınmış kararlar. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Futbolu saha dışına taşıyalım, orada tartışalım, gündem oluşturalım diye bir arzu var. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Geçmişte alınan kararları yok sayılmasını söz konusu yönetimlere ihanet olarak gördüğünü anlatan Özbek, konuşmasını şöyle tamamladı: "İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. Bu duruma geldik. Türk futbolunun buna ihtiyacı yok. Gündemi fazla yormak istemiyorum. Kulübümün olayı nasıl gördüğünü, nasıl baktığını ifade etmeye çalıştım. Galatasaray, sonuna kadar bu işin peşinde olacak. Futbolda bugün vardır, bugüne bu karar ne fayda getirmiştir. UEFA listesinde mi yukarıya çıkmış olacağız? Türk futbolunda daha verimli bir dönem mi başlayacak? Federasyonun dikkat etmesi gereken husus bu. Türk futbolunun bugüne ne faydası olacaktır, bunun hesabını yapsınlar. Burada soruyorum Türk futbolunun bugününe ne fayda getirecek? Sahadaki oyunumuzu ne kadar değiştirecek? UEFA'daki görüntümüzü ne kadar değiştirecek bir ona baksınlar."
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dursun özbek, galatasaray
dursun özbek, galatasaray

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten federasyona tepki

23:06 17.07.2023
© AADursun Özbek
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, federasyonun 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili komisyon kurma kararına tepki gösterdi.
GS TV'ye açıklamada bulunan Özbek, geçmiş federasyonların aldığı kararların yok sayılmasının doğru olmadığını belirtti.
Federasyonların kimsenin gönlünü almak adına kararlar vermemesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Federasyonun şapkasını önüne koyup tekrar düşünmesi lazım. Demek ki şu kapıyı açıyor. Yarın da bu federasyonun aldığı kararları ortaya koyacağız, onu tartışacağız. Bunun sonu gelmez. Buradaki en büyük düşünülmesi gereken husus, geçmiş federasyonların aldığı kararların yok sayılması. Federasyon özel bir kurum, karışanı yok görüşeni yok. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek, geçmiş federasyonun aldığı kararı yok sayarak böyle bir karar alıyorsun. Dolayısıyla federasyonun bence şuna dikkat etmesi lazım, bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz" ifadelerini kullandı.
Söz konusu kararın daha önce tahkime gittiğini de aktaran Özbek, şöyle devam etti: "Federasyonun çok dikkatli olması lazım. Burada dün de ifade ettim, yarın bir başkası çıkacak 'ben şu kararı beğenmiyorum, hadi yeniden bir kurul kuralım bu konuyu da bir inceleyelim' diye. Bunun sonu gelmez. Kaldı ki bu karar daha önceden tahkime gitmiş, tahkim bu konuda karar vermiş. Tahkimin kararını da sorgulamaya başladık. Yani o tahkim de yanlış yapmıştır biz şimdi doğrusunu yapalım kalkışmasından başka bir şey değil. Ben bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Yeniden Türk futbolunun içine futbolla alakası olmayan, futbolla hiç ilgisi olmayan bir tartışmayı getirip gündemin ortasına daha sezon başlamadan bomba gibi koydular. Şimdi bir sene de bunu tartışırız. Türk futbolunun gelişmesi, Türk futbolunun marka değerini yükseltmeye çalışırken biz kendi elimizle şunu yapıyoruz. Marka değerimizi mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı kararların demek ki önemi yok. Bir sonraki federasyon bu kararları gereksiz bulabilir veya yeterli inceleme yapmadan herhangi bir karar konusunda yapmış olabilir. Dolayısıyla her zaman böyle bir kaosa kapı açmak üzere alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum."
Federasyonun komite kurma kararını çok yanlış bulduklarını kaydeden Özbek, "Çok yanlış bir karardı. Konu daha önce defaatle incelendi. 40 sene kimsenin aklına gelmemiş 40 sene sonra bu konuya da bir bakalım deniyor. Böyle bir mantık olabilir mi, böyle bir şey var mı? Söylenecek çok şey var ama biz olayı köpürtmek yerine futbola odaklanma peşindeyiz. Türk futboluna odaklanalım, bunlar futbol içinde kararlar değil yeşil sahanın dışına taşınmış kararlar. Bazı arkadaşlarda sürekli böyle bir arzu var. Futbolu saha dışına taşıyalım, orada tartışalım, gündem oluşturalım diye bir arzu var. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Galatasaray olarak bu kararı kınıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Geçmişte alınan kararları yok sayılmasını söz konusu yönetimlere ihanet olarak gördüğünü anlatan Özbek, konuşmasını şöyle tamamladı: "İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış. Bu duruma geldik. Türk futbolunun buna ihtiyacı yok. Gündemi fazla yormak istemiyorum. Kulübümün olayı nasıl gördüğünü, nasıl baktığını ifade etmeye çalıştım. Galatasaray, sonuna kadar bu işin peşinde olacak. Futbolda bugün vardır, bugüne bu karar ne fayda getirmiştir. UEFA listesinde mi yukarıya çıkmış olacağız? Türk futbolunda daha verimli bir dönem mi başlayacak? Federasyonun dikkat etmesi gereken husus bu. Türk futbolunun bugüne ne faydası olacaktır, bunun hesabını yapsınlar. Burada soruyorum Türk futbolunun bugününe ne fayda getirecek? Sahadaki oyunumuzu ne kadar değiştirecek? UEFA'daki görüntümüzü ne kadar değiştirecek bir ona baksınlar."
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