https://sputniknews.com.tr/20230717/emekli-ayligini-yukseltmek-icin-2-formul-1073602510.html

Emekli aylığını yükseltmek için 2 formül

Emekli aylığını yükseltmek için 2 formül

Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T08:19+0300

2023-07-17T08:19+0300

2023-07-17T08:19+0300

ekonomi

emekli maaşı

emekli ikramiyesi

aylık

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Yaklaşık 15.9 milyon SSK, Bağ-Kur, memur emeklisinin yüzde 25 zamlı aylıkları bugün itibarıyla yatmaya başlıyor. Bu zamdan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak. Temmuz zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Memur, emekli aylığı işçi, kendi hesabına çalışanlar için farklı hesaplanıyor. Emekli aylığını çalışma yaşamı boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı belirliyor. Yüksek kazanç üstünden fazla prim ödeyenin emekli aylığı da yükseliyor. Prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığı için yeterli değilSabah'ın haberine göre, uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması yüksek emekli aylığına yeterli olmuyor. Çalışırken emekli maaşını yükseltmek için birçok yol bulunuyor. Birinci yol yüksek prim yatırmak. Kazancın bordroda eksiksiz gösterilmesi önem taşırken, asgari ücretin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. Emeklilik dilekçesi verirken bakmakla yükümlü olduğunuz çocuk, eş gibi yakınları eklemek maaş hesabında aylık bağlama oranını yükseltiyor.Emeklilikte yüksek aylık almanın formülü ve yeni zamlara ilişkin merak edilen soruların yanıtları şu şekilde:Emekli aylığı hesaplamasında son yıllarda yatırılan primlerin yüksek olması önemli mi?Son yedi yılda hangi statü (Bağ-Kur, SSK) daha fazla ise emeklilik işlemleri ona göre yapılıyor. Emeklilik dilekçesi verirken, aylık ödeyecek kurum belirlenirken çalışanın emeklilik tarihinden geriye doğru prim, kesenek ödenerek geçen yedi yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Emeklilikte çalışan için ödenen son 7 yıl (2 bin 520 gün) prim ödemesi içinde hangi sigortalılık statüsünde prim ödediğine bakılıyor.Memur emeklileri seyyanen zamdan yararlanacak mı?İlave ödeme adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emekli aylıkları için enflasyona göre yüzde 17.55 belirlenen zam oranı yasayla yüzde 25'e tamamlanacak. SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. En düşük memur emeklisi aylığı yüzde 25'lik artış sonrası 9 bin 877 lira olarak uygulanacak.Emekli aylıklarını ödeme takviminde bir değişiklik var mı?SSK'lılar emekli aylığını her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular da 25-28'inde alıyor. SSK emeklileri zamlı aylıklarını bugün itibariyle almaya başlıyor. Memur emeklileri Temmuz aylığını 1-5 Temmuz arasında aldı. Burada oluşan fark da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesaba yatacak. Zamla beraber SSK kök aylığı 6 bin 93 lira olan en düşük SSK(2008 öncesi) emeklisinin aylığı 7 bin 616 lira olacak. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar 9 olanlar bugün itibariyle, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde, 1 olanlar ayın 21'inde yatacak.

https://sputniknews.com.tr/20230716/zamli-memur-maaslari-hesaplara-yatiyor-14-gun-ayrintisi-1073586368.html

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emekli maaşı, emekli ikramiyesi, aylık