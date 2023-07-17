https://sputniknews.com.tr/20230717/disisleri-bakani-fidan-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1073635533.html
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T21:54+0300
2023-07-17T21:54+0300
2023-07-17T21:54+0300
dünya
hakan fidan
antonio guterres
bm
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Dışişleri Bakanı Fidan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl anlaşmasına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
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hakan fidan, antonio guterres, bm
hakan fidan, antonio guterres, bm
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Fidan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl anlaşmasına ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.