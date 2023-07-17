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Deniz Baykal’a kaset kumpası kuran polise 26 yıl hapis
Deniz Baykal’a kaset kumpası kuran polise 26 yıl hapis
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevliyken KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı Abdül Köksal, “terör örgütü üyesi olmak ve özel... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T16:44+0300
2023-07-17T16:44+0300
politika
deniz baykal
kaset kumpası
dava
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yaptığı sırada adı çok sayıda kişinin usulsüz dinlenmesi ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasına karışan komiser yardımcısı Abdül Köksal hakkında açılan davada karar belli oldu.Mahkeme Köksal’ı silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek, özel hayatı ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından 26 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.Sözcü gazetesinin haberine göre, FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen Köksal’ın, devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü kanuna aykırı kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı dinleme yaptığı belirlenmişti.Köksal’ın PKK ve DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere, örgütlerle ilgisi bulunmayan ve kamuoyunda tanınan, belirli ekonomik güce sahip kişiler ile hakim, savcı, emniyet görevlileri ve üst düzey kamu görevlileri hakkında sanki suç örgütleriyle ilişkileri varmış gibi gerekçeler sunarak dinleme yaptığı ifade edildi.Mahkeme ayrıca, sanığın Ankara’da görev yaptığı sırada, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasilere kaset kumpasıyla, bazı görüntülerinin internet ortamına sızdırılarak özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiği ve yasadışı dinleme yaptığını da belirtti.Köksal’ın Yenimahalle'de de emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile yakın ilişkisi bulunan G.B isimli kadının ikametine de gizlice girip böcek yerleştirdiğini belirten mahkeme, Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla gündeme gelen Nesrin Baytok ile eşi Can Baytok'un da Çankaya Çukurambar'daki evine ait kilidin anahtarını kopyaladığını, ardından gizlice giren sanığın buradaki elektrik tesisatlarının geçtiği kapakların içine gizli kamera yerleştirdiğini ifade etti.
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deniz baykal, kaset kumpası, dava
deniz baykal, kaset kumpası, dava

Deniz Baykal’a kaset kumpası kuran polise 26 yıl hapis

16:44 17.07.2023
© DHADeniz Baykal
Deniz Baykal - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevliyken KHK ile ihraç edilen komiser yardımcısı Abdül Köksal, “terör örgütü üyesi olmak ve özel hayatın gizliliği ile konut dokunulmazlığını ihlal etmekten” 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yaptığı sırada adı çok sayıda kişinin usulsüz dinlenmesi ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpasına karışan komiser yardımcısı Abdül Köksal hakkında açılan davada karar belli oldu.

Mahkeme Köksal’ı silahlı terör örgütü üyesi olmak, kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek, özel hayatı ve konut dokunulmazlığını ihlal etmek suçlarından 26 yıl 9 ay hapisle cezalandırıp, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
Sözcü gazetesinin haberine göre, FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen Köksal’ın, devletin istihbarat faaliyetleri kapsamında görevlerinin sağladığı nüfuz ve gücü kanuna aykırı kullanarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Sakarya, Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı dinleme yaptığı belirlenmişti.

Köksal’ın PKK ve DHKP-C terör örgütleri başta olmak üzere, örgütlerle ilgisi bulunmayan ve kamuoyunda tanınan, belirli ekonomik güce sahip kişiler ile hakim, savcı, emniyet görevlileri ve üst düzey kamu görevlileri hakkında sanki suç örgütleriyle ilişkileri varmış gibi gerekçeler sunarak dinleme yaptığı ifade edildi.

Mahkeme ayrıca, sanığın Ankara’da görev yaptığı sırada, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı siyasilere kaset kumpasıyla, bazı görüntülerinin internet ortamına sızdırılarak özel hayatlarının gizliliğini ihlal ettiği ve yasadışı dinleme yaptığını da belirtti.

Köksal’ın Yenimahalle'de de emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile yakın ilişkisi bulunan G.B isimli kadının ikametine de gizlice girip böcek yerleştirdiğini belirten mahkeme, Deniz Baykal'a kaset kumpasıyla gündeme gelen Nesrin Baytok ile eşi Can Baytok'un da Çankaya Çukurambar'daki evine ait kilidin anahtarını kopyaladığını, ardından gizlice giren sanığın buradaki elektrik tesisatlarının geçtiği kapakların içine gizli kamera yerleştirdiğini ifade etti.
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