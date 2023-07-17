https://sputniknews.com.tr/20230717/datcada-nufus-10-kat-artti-elektrik-kesintileri-basladi-1073601730.html
Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T07:01+0300
2023-07-17T07:01+0300
2023-07-17T07:01+0300
türkiye
datça
elektrik kesintisi
aşırı sıcaklar
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Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.Datça karanlığa büründüMuğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-1073397168.html
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datça, elektrik kesintisi, aşırı sıcaklar
datça, elektrik kesintisi, aşırı sıcaklar
Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
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Muğla'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu.
Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.
Datça karanlığa büründü
Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.