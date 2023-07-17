Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
08:28
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
09:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
10:00
13 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: ABD kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna’yı kullanıyor
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Sosyal medya uyumu tahrip ediyor
13:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
18:05
13 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger şakalandı: Suç Ukrayna’nın
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna’yı büyük bir yenilgi bekliyor
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: Fransız eğitmenler Ukraynalı askerlerin ölümlerini umursamıyor
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
20:40
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
22:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve elektronik sigaraların zararları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230717/datcada-nufus-10-kat-artti-elektrik-kesintileri-basladi-1073601730.html
Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı
Muğla'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T07:01+0300
2023-07-17T07:01+0300
türkiye
datça
elektrik kesintisi
aşırı sıcaklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073601576_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_144aa471bd89ec69e80e248a288a26c0.jpg
Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.Datça karanlığa büründüMuğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/dunya-meteoroloji-orgutu-sicaklik-rekorlari-daha-da-artacak-1073397168.html
türkiye
datça
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073601576_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_49e2416b75ab6e60c516ce2e6be69865.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
datça, elektrik kesintisi, aşırı sıcaklar
datça, elektrik kesintisi, aşırı sıcaklar

Datça'da nüfus 10 kat arttı, elektrik kesintileri başladı

07:01 17.07.2023
© AADatça
Datça - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
Abone olTelegram
Muğla'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu.
Ülke genelinde etkili olan ve "El Nino" olarak tabir edilen kavurucu sıcakları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle turizm merkezlerinde artan nüfusun yanı sıra serinlemek isteyen vatandaşların klimaları tercih etmesi sebebiyle elektrik tüketimin de artış yaşanırken, oluşan yoğunluk ile sık sık elektrik kesintileri de yaşanmaya başladı.

Datça karanlığa büründü

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi. Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi.
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
11 Temmuz, 00:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала