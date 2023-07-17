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https://sputniknews.com.tr/20230717/cumhurbaskanligi-iletisim-baskanligi-dogalgaza-yuzde-224-zam-geldi-iddiasi-gercegi-yansitmiyor-1073631767.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 'Doğalgaza yüzde 224 zam geldi' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 'Doğalgaza yüzde 224 zam geldi' iddiası gerçeği yansıtmıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nin 81. sayısı yayımlandı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T19:15+0300
2023-07-17T19:24+0300
doğalgaz
türkiye
iletişim başkanlığı
dezenformasyon
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Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Doğalgaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı ifade edilen bültende, bu oranın sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk geldiği aktarıldı. Bültende, "Doğalgazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.Sosyal medyadan paylaşılan "Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıslar arasında çatışma çıktı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, iddiaya konu görüntülerde silah kullandığı tespit edilenlerin yakalanarak İstanbul Esenyurt Osmangazi Polis Merkezi'ne teslim edildiği, H.C. ve C.B. isimli kişilerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının belirlendiği bildirildi. Bültende, kamuoyunu provoke etme amacıyla yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da hizmet veren AFAD'ın mobil ekmek fırınını deprem bölgesinden Konya'ya getirerek 15 Temmuz kutlamalarında vatandaşlara simit ikram etti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaya konu ekmek fırınının AFAD'ın değil, özel bir firmanın olduğu ifade edildi.Bültende, "Fırın, deprem bölgesinde uzun süre vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet vermiştir. Paylaşılan görüntülerde, firmanın Konya Valiliğinin izniyle 15 Temmuz'da vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmak üzere Mevlana Caddesi'ne getirdiği mobil ekmek fırını görülmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki yemek tırı ve ekmek fırını vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir." bilgisine yer verildi.'Üniversite harçları geri getirildi' iddiasıBültende bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. Yeni eğitim yılında ikinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci harçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre, geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak olan ve eğitimi devam eden öğrencilerin yine harç ödemeyeceği bildirilen bültende, şu ifadelere yer verildi:"Bu durum, kararın 1'inci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Aynı madde, geçen yıl yayımlanan kararda da mevcuttur. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan (okulu uzatan) öğrencilerle ilgilidir." ifadesine yer verildi.Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gazipaşa KYK yurdunda depremzede vatandaşlar yurttan zorla çıkarılmak isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi."Yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki KYK yurdunda kalan depremzede vatandaşlarımızın, memleketlerinde kendilerine konteyner tahsisi ve kira yardımlarından yararlanmaları sağlanarak tahliye edilmelerine karar verilmiştir." bilgisi paylaşılan bültende, Gazipaşa KYK yurdunda barınan 28 aileden 14'ünün evinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan teknik incelemeler neticesinde konaklamaya uygun (az hasarlı) olduğunun tespit edildiği aktarıldı.Bültende, "9 aile ise şu an kira yardımlarından faydalanmakta olup, evi oturulmayacak durumda olan ailelere konteyner tahsisinde bulunulacaktır. Konteyner talebinde bulunmayan A.K. isimli bir vatandaşımız Gazipaşa'da yaşamak ve uzun süre bahse konu yurtta kalmak istediğini beyan etmiştir. Sürekli olarak öğrenci yurdunda kalma gibi bir durum söz konusu değildir. Talebinde ısrar eden A.K. yurdun güvenlik görevlilerine hakaret etmiş, durumun emniyete bildirilmesi üzerine yurda polis intikal etmiştir." bilgisine yer verildi.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "23 dilde Kur'an-ı Kerim bastıran Diyanet, Türkçe Kur'an'a haram diyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, bu iddiaya ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının böyle bir açıklaması olmadığı gibi kurumun bastırdığı çok sayıda Türkçe meal bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı.Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, "TEM Otoyolu'ndaki heyelan anına ait olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulandı. İddiaya konu görüntülerin 2013'te Tayvan'ın Keelung kentinde kaydedildiği bildirilen bültende, okyanusun hemen yanında bulunan dağlık arazi nedeniyle Tayvan'ın kuzeydoğu kıyılarında kaya düşmelerinin yaygın olduğu belirtildi.'Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda fail hapis cezasıyla yargılanmaktadır'Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildi" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Hijyenik olmayan cips fabrikasının görüntüleriyle" ilgili haberlerin manipülasyon içerdiğinin altı çizilerek, "Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan görüntülerin güncel olmadığı, 2020 yılından beri Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kocaeli’nin Derince ilçesinde limanlarda araba stokçuluğu yapılıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadeler kullanıldı:
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doğalgaz, iletişim başkanlığı, dezenformasyon
doğalgaz, iletişim başkanlığı, dezenformasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 'Doğalgaza yüzde 224 zam geldi' iddiası gerçeği yansıtmıyor

19:15 17.07.2023 (güncellendi: 19:24 17.07.2023)
© İHADoğalgaz ile çalışan ocak
Doğalgaz ile çalışan ocak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nin 81. sayısı yayımlandı.
Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Doğalgaza yüzde 224 zam geldi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 224 değil, ortalama yüzde 1 artış yaşandığı ifade edilen bültende, bu oranın sanayide kullanılan doğal gazda ise yaklaşık yüzde 0,5'e denk geldiği aktarıldı. Bültende, "Doğalgazda metreküp başına ÖTV 0,0747 lira olarak güncellenmiştir. Bu da KDV etkisiyle birlikte metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruşluk bir artış anlamına gelmektedir. Öte yandan Avrupa'da doğal gaz faturalarındaki vergi yükü ortalama yüzde 36 düzeyindeyken, bu oran Türkiye'de KDV ve ÖTV artışlarıyla birlikte yüzde 18 seviyesine (Avrupa'nın yarısına) yaklaşmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Sosyal medyadan paylaşılan "Esenyurt’ta yabancı uyruklu şahıslar arasında çatışma çıktı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, iddiaya konu görüntülerde silah kullandığı tespit edilenlerin yakalanarak İstanbul Esenyurt Osmangazi Polis Merkezi'ne teslim edildiği, H.C. ve C.B. isimli kişilerin iddia edildiği gibi yabancı uyruklu değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının belirlendiği bildirildi. Bültende, kamuoyunu provoke etme amacıyla yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da hizmet veren AFAD'ın mobil ekmek fırınını deprem bölgesinden Konya'ya getirerek 15 Temmuz kutlamalarında vatandaşlara simit ikram etti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaya konu ekmek fırınının AFAD'ın değil, özel bir firmanın olduğu ifade edildi.
Bültende, "Fırın, deprem bölgesinde uzun süre vatandaşlarımıza gönüllü olarak hizmet vermiştir. Paylaşılan görüntülerde, firmanın Konya Valiliğinin izniyle 15 Temmuz'da vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmak üzere Mevlana Caddesi'ne getirdiği mobil ekmek fırını görülmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki yemek tırı ve ekmek fırını vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

'Üniversite harçları geri getirildi' iddiası

Bültende bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, üniversite harçları geri getirildi. Yeni eğitim yılında ikinci öğretimin yanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci harçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre, geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak olan ve eğitimi devam eden öğrencilerin yine harç ödemeyeceği bildirilen bültende, şu ifadelere yer verildi:
"Bu durum, kararın 1'inci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Aynı madde, geçen yıl yayımlanan kararda da mevcuttur. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan (okulu uzatan) öğrencilerle ilgilidir." ifadesine yer verildi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla yayılan iddianın aksine Emrah Şener'in istifası söz konusu değildir. Emrah Şener, TCMB Başkan Yardımcılığı ve Para Politikası Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmekte ve çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizin ekonomi yönetiminde yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz."
Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Gazipaşa KYK yurdunda depremzede vatandaşlar yurttan zorla çıkarılmak isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
"Yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki KYK yurdunda kalan depremzede vatandaşlarımızın, memleketlerinde kendilerine konteyner tahsisi ve kira yardımlarından yararlanmaları sağlanarak tahliye edilmelerine karar verilmiştir." bilgisi paylaşılan bültende, Gazipaşa KYK yurdunda barınan 28 aileden 14'ünün evinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan teknik incelemeler neticesinde konaklamaya uygun (az hasarlı) olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
Bültende, "9 aile ise şu an kira yardımlarından faydalanmakta olup, evi oturulmayacak durumda olan ailelere konteyner tahsisinde bulunulacaktır. Konteyner talebinde bulunmayan A.K. isimli bir vatandaşımız Gazipaşa'da yaşamak ve uzun süre bahse konu yurtta kalmak istediğini beyan etmiştir. Sürekli olarak öğrenci yurdunda kalma gibi bir durum söz konusu değildir. Talebinde ısrar eden A.K. yurdun güvenlik görevlilerine hakaret etmiş, durumun emniyete bildirilmesi üzerine yurda polis intikal etmiştir." bilgisine yer verildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "23 dilde Kur'an-ı Kerim bastıran Diyanet, Türkçe Kur'an'a haram diyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, bu iddiaya ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığının böyle bir açıklaması olmadığı gibi kurumun bastırdığı çok sayıda Türkçe meal bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı.
Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, "TEM Otoyolu'ndaki heyelan anına ait olduğu" iddiasının gerçek dışı olduğu vurgulandı. İddiaya konu görüntülerin 2013'te Tayvan'ın Keelung kentinde kaydedildiği bildirilen bültende, okyanusun hemen yanında bulunan dağlık arazi nedeniyle Tayvan'ın kuzeydoğu kıyılarında kaya düşmelerinin yaygın olduğu belirtildi.

'Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda fail hapis cezasıyla yargılanmaktadır'

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildi" iddiasının da doğru olmadığı aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri' başlıklı tablo, herhangi bir avlanma bedelini göstermemekte olup aksine koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezası yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir. Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktadır."
Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Hijyenik olmayan cips fabrikasının görüntüleriyle" ilgili haberlerin manipülasyon içerdiğinin altı çizilerek, "Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan görüntülerin güncel olmadığı, 2020 yılından beri Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kocaeli’nin Derince ilçesinde limanlarda araba stokçuluğu yapılıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, şu ifadeler kullanıldı:
"Ticaret Bakanlığına bağlı yetkili birimler, bölgede stokçuluk denetimleri gerçekleştirmiştir. Limana gelen/giden araçların gümrük işlemleri ve diğer işlemleri gerçekleştikten sonra en geç 20-45 gün aralığında gidecekleri lokasyonların lojistiğinin sağlandığı belirlenmiştir. Bakanlık tarafından ilgili limanda işlemsel prosedürler haricinde bir bekletme veya stokçuluk faaliyetinin yapılmadığı tespit edilmiştir."
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