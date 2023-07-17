https://sputniknews.com.tr/20230717/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-yil-sonuna-kadar-yeni-bir-vergi-artisi-yapilacagini-dusunmuyorum-1073598644.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl sonuna kadar yeni bir vergi artışı yapılacağını düşünmüyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'İlave vergi artışları olacak mı ya da yeni vergi gelecek mi?' sorusuna "Yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T04:08+0300

2023-07-17T04:08+0300

2023-07-17T04:08+0300

vergi

türkiye

cevdet yılmaz

ekonomi

recep tayyip erdoğan

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A Haber televizyonunda gündemi değerlendirip soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Körfez ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlere değindi.Yılmaz, Türkiye'nin bu ziyaretlerden yatırımlar anlamında önemli kazanımlar elde edeceğine inandığını belirterek, enerjiden savunma sanayine, turizmden altyapı projelerine kadar birçok alanda işbirliği imkanları bulunduğunu söyledi.Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretlerde somut birtakım sonuçların ortaya konulacağını ifade ederek, "Bunun da meyvelerini önümüzdeki dönemde toplayacağız. Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacağını rahatlıkla ifade edebilirim. Bir kısmı hemen olacaktır, bir kısmı bir vade içinde gerçekleşecektir ama önemli miktarlarda bir sermaye girişi olacağını ifade edebilirim" diye konuştu.Görüşmelerin sıcak parayla ilgili olmadığını, sermaye veya sermaye benzeri uzun vadeli fon temini şeklinde, orta-uzun vadeli bir perspektif içinde gerçekleştiğini vurgulayan Yılmaz, "Her iki tarafa da kazandıracak, FDI dediğimiz yani uluslararası doğrudan yatırım anlamında, ağırlıklı olarak en azından bu. İstihdam, ihracat olacak, Türkiye'nin ekonomisi büyüyecek ve bundan tabii ki bütün halkımız, herkes payını alacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Yılmaz, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize serbestisi konularında daha yoğun bir çalışmanın sergileneceğini dile getirerek, şöyle konuştu:Türkiye'nin her zaman için yatırımcı dostu bir ülke olduğunun altını çizen Yılmaz, Türkiye'ye gelen yatırımcıların hiçbir zaman kaybetmediğini ve Türkiye'nin her zaman taahhütlerine bağlı, iyi yatırım ortamı sağlamaya çalışan bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'ye bir yatırımcı yatırım yapıyorsa, istihdam sağlıyorsa, ihracat sağlıyorsa, teknoloji transferi sağlıyorsa bu bizim firmamızdır diye baktık. Yeter ki Türkiye'nin hukukuna uysun, bizim hukukumuz çerçevesinde hareket etsin ve ülkemize fayda üretsin. Bunu yaptığı sürece, bütün şirketlerin, bizim için kendi şirketimiz gibi hiçbir ayrımcılığa uğramayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.'Ekonominin düşmanı belirsizliktir'Yılmaz, Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'da (OVP), Türkiye'nin ve dünyanın gerçekliğine göre makroekonomik hedeflerini güncelleyeceklerini bildirerek, ayrıca gelecek 3 yıla ilişkin yeni hedeflere de yer vereceklerini dile getirdi.Bu hedeflerle öngörülebilirliğin artacağını belirten Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, OVP'nin ardından Ekim ayında TBMM'de bütçenin, daha sonra ise 12. Kalkınma Planı'nın görüşüleceğini aktararak, bu planın Türkiye Yüzyılının ilk kalkınma planı olacağını vurguladı.6 Şubat'taki depremlerin ardında yürütülen çalışmalara ilişkin Yılmaz, kalıcı konutların inşası, altyapının tamiri ve ekonominin ayağa kaldırılmasına yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini, deprem harcamalarına, ek bütçeyle birlikte merkezi yönetim bütçesinde 762 milyar lira ayırdıklarını kaydetti.Cevdet Yılmaz, deprem bölgesindeki çalışmalar bittiğinde, Türkiye'nin en güvenli bölgeleri haline geleceğini ve 85 milyonun hep birlikte bu felaketin yaralarını saracağını bildirdi.İstanbul'da, kentsel dönüşüme hız vermenin yanı sıra, her birinde 500 bin nüfusu barındıracak iki yeni yerleşim merkezi planladıklarını belirten Yılmaz, nüfusu mevcut alanlarda seyreltecek, daha sağlıklı, daha az katlı yapılardan oluşan bir yapılaşmayı sağlayacak daha büyük inisiyatiflerin de gündeme geleceğini açıkladı.'Entegre bir yaklaşım içinde enflasyonla mücadele ediyoruz'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun tüm dünyada gündem maddesi olduğunu, enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemeye gayret ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yıl sonuna kadar yeni bir çalışma olacağını düşünmüyorum'"İlave vergi artışları olacak mı ya da yeni vergi gelecek mi?" sorusuna Yılmaz, TBMM'nin kararıyla yasalaşan vergi ve vergi artışlarının yapılması gerektiğini çünkü başta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle olmak üzere ciddi bir ihtiyacın ortaya çıktığı yanıtını verdi.Cevdet Yılmaz, ek bütçe yapıldığında harcama kadar gelirin de gösterilmesini gerektiğini anlatarak, bu çerçevede ek bütçeyi hazırladıklarını ve torba kanunla neredeyse eş zamanlı şekilde Meclis'e arz edildiğini söyledi.Akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin Yılmaz, 2016'dan bugüne maktu vergilerde bir güncelleme yapılmadığını belirterek, şu bilgileri verdi:'Tamamen spekülasyon'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'nin IMF'den 11 ila 13 milyar dolarlık bir kredi karşılığında, İsveç'in NATO üyeliğini kabul ettiği yönünde uluslararası medyada yer alan spekülatif haberleri nasıl yorumlamak isterseniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

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vergi, cevdet yılmaz, ekonomi, recep tayyip erdoğan