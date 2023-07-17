https://sputniknews.com.tr/20230717/cayci-huseyin-oldu-haberlerinden-bikti-yasal-yollara-basvuracak-1073625053.html

'Çaycı Hüseyin öldü' haberlerinden bıktı, yasal yollara başvuracak

'Çaycı Hüseyin öldü' haberlerinden bıktı, yasal yollara başvuracak

Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol hakkında çıkan 'Öldü' haberlerinden bıktı. Oyuncu son olarak... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T15:57+0300

2023-07-17T15:57+0300

2023-07-17T16:01+0300

yaşam

çaycı hüseyin

ölüm

çocuklar duymasın

avukat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073624721_0:65:1541:931_1920x0_80_0_0_0f8a609a82c132bc4fa8eb5df912be21.jpg

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterine hayat verdi.Ünlü oyuncu Özmol hakkında sık sık 'Öldü' iddiaları gündeme geliyor. Hakkında çıkan haberlerden sıkılan ünlü isim avukatıyla birlikte paylaşım yaptı.Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Yalan haberler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da da paylaşıldı.Avukat tutan oyuncu hakkında yapılan yalan haberlere karşı dava açacağını duyurdu.Avukatıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. Oyuncuya, sevenlerinden destek mesajları yağdı.

https://sputniknews.com.tr/20211012/cayci-huseyin-illa-oleceksek-teskilat-dizisinde-olmek-isterim-teklif-bekliyorum-1049738577.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çaycı hüseyin, ölüm, çocuklar duymasın, avukat