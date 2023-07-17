https://sputniknews.com.tr/20230717/cayci-huseyin-oldu-haberlerinden-bikti-yasal-yollara-basvuracak-1073625053.html
'Çaycı Hüseyin öldü' haberlerinden bıktı, yasal yollara başvuracak
'Çaycı Hüseyin öldü' haberlerinden bıktı, yasal yollara başvuracak
Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol hakkında çıkan 'Öldü' haberlerinden bıktı. Oyuncu son olarak... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T15:57+0300
2023-07-17T15:57+0300
2023-07-17T16:01+0300
yaşam
çaycı hüseyin
ölüm
çocuklar duymasın
avukat
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Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterine hayat verdi.Ünlü oyuncu Özmol hakkında sık sık 'Öldü' iddiaları gündeme geliyor. Hakkında çıkan haberlerden sıkılan ünlü isim avukatıyla birlikte paylaşım yaptı.Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Yalan haberler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da da paylaşıldı.Avukat tutan oyuncu hakkında yapılan yalan haberlere karşı dava açacağını duyurdu.Avukatıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. Oyuncuya, sevenlerinden destek mesajları yağdı.
https://sputniknews.com.tr/20211012/cayci-huseyin-illa-oleceksek-teskilat-dizisinde-olmek-isterim-teklif-bekliyorum-1049738577.html
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çaycı hüseyin, ölüm, çocuklar duymasın, avukat
çaycı hüseyin, ölüm, çocuklar duymasın, avukat
'Çaycı Hüseyin öldü' haberlerinden bıktı, yasal yollara başvuracak
15:57 17.07.2023 (güncellendi: 16:01 17.07.2023) Abone ol
Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol hakkında çıkan 'Öldü' haberlerinden bıktı. Oyuncu son olarak avukatıyla birlikte sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özmol, hakkında çıkan her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlem başlatacağını duyurdu.
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Alpaslan Özmol son olarak Kuruluş Osman dizisinde Gürbüz Alp karakterine hayat verdi.
Ünlü oyuncu Özmol hakkında sık sık 'Öldü' iddiaları gündeme geliyor. Hakkında çıkan haberlerden sıkılan ünlü isim avukatıyla birlikte paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde de Alpaslan Özmol hakkında yine öldüğüne dair yalan haberler yapıldı. Yalan haberler, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Twitter'da da paylaşıldı.
Avukat tutan oyuncu hakkında yapılan yalan haberlere karşı dava açacağını duyurdu.
Avukatıyla verdiği pozu sosyal medyada paylaşan ünlü oyuncu, "Sevgili avukatım nezdinde hakkımda yapılacak her türlü asılsız haber ve paylaşıma ilişkin yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. Oyuncuya, sevenlerinden destek mesajları yağdı.