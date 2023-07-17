https://sputniknews.com.tr/20230717/canakkale-valisi-cok-sukur-herhangi-yarali-ve-can-kaybimiz-yok-1073598399.html

Çanakkale Valisi: Çok şükür herhangi yaralı ve can kaybımız yok

Çanakkale Valisi: Çok şükür herhangi yaralı ve can kaybımız yok

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangınlarında yaralı ve can kaybı olmadığını belirtti. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T02:19+0300

2023-07-17T02:19+0300

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türkiye

çanakkale valiliği

çanakkale

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orman yangını

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Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek Yukarı Okçular ve Kemel köylerine sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin 7 helikopter, 4 uçak, 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler ve komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor.Bölgeye, Balıkesir ve Bursa'dan takviye arazöz ve itfaiye araçları geldi.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle yangının geniş bir alana yayıldığını söyledi.Aktaş, vatandaşların can güvenliği için bir köyün boşaltıldığını ifade ederek, "Çanakkale merkeze bağlı köylerimizde, yaklaşık 5 köyümüzü ve civarını etkileyen örtü yangınıyla başlayıp, daha sonra ormana sıçrayan yangını söz konusu oldu. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Şu ana kadar köylerimizden birini vatandaşımızın can güvenliği açısından boşalttık. Vatandaşlarımızı il merkezinde kendilerine tahsis ettiğimiz tesislerimizde bu gece ağırlayacağız" dedi.Aktaş, yangına havadan ve karadan müdahalelerin devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

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çanakkale valiliği, çanakkale, vali, orman yangını