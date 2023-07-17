https://sputniknews.com.tr/20230717/camiye-giren-kopek-ile-cemaatin-imtihani-1073609158.html
Camiye giren köpek, namaz kılanlara kendini sevdirmeye çalıştı
Camiye giren köpek, namaz kılanlara kendini sevdirmeye çalıştı
İstanbul Başakşehir'de sabah namazı vaktinde camiye giren bir sokak köpeği, namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T11:39+0300
2023-07-17T11:39+0300
2023-07-17T11:43+0300
yaşam
cami
başakşehir
köpek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073609000_0:73:710:472_1920x0_80_0_0_31ad43412c698c707c44d8d519f6d664.jpg
Başakşehir Kayaşehir’de bulunan Hayır Ortakları Camii’nde geçen gün sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi.Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230713/kendi-kopegi-tarafindan-isirilan-genc-mimar-kuduz-hastaligindan-hayatini-kaybetti-1073492207.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073609000_0:0:630:472_1920x0_80_0_0_6a05c752d16294e2fd8be4997850d3a9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cami, başakşehir, köpek
Camiye giren köpek, namaz kılanlara kendini sevdirmeye çalıştı
11:39 17.07.2023 (güncellendi: 11:43 17.07.2023) Abone ol
İstanbul Başakşehir'de sabah namazı vaktinde camiye giren bir sokak köpeği, namaz kılan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Başakşehir Kayaşehir’de bulunan Hayır Ortakları Camii’nde geçen gün sabah namazı vaktinde bir sokak köpeği açık bırakılan kapıdan içeriye girerek namaz kılan cemaatin önünde yatmak istedi.
Bazı vatandaşlar korkarak namazını bozarken bazıları köpeği namaz kılınan alandan dışarıya çıkartmak istedi.