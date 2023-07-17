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Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T10:30+0300
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ekonomi
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı.Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigortacılık oldu.Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01 puana taşıdı.Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
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borsa, borsa istanbul, rekor
borsa, borsa istanbul, rekor

Borsa haftaya rekorla başladı

10:30 17.07.2023
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1 yükselişle rekor seviye olan 6.501,80 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 64,07 puan artışla ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,01 ile sigortacılık oldu.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,09 artışla 6.437,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.446,01 puana taşıdı.
Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.
Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.
Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.
Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
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