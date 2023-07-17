https://sputniknews.com.tr/20230717/bodrumda-park-ettigi-otomobilinin-arka-koltugunda-ceset-buldu-1073617417.html

Bodrum'da park ettiği otomobilinin arka koltuğunda ceset buldu

Bodrum'da park ettiği otomobilinin arka koltuğunda ceset buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde şahsın... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T13:34+0300

2023-07-17T13:34+0300

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türkiye

bodrum

ceset

otomobil

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Bodrum'da aracının kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

türkiye

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bodrum, ceset, otomobil