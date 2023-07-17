https://sputniknews.com.tr/20230717/bodrumda-park-ettigi-otomobilinin-arka-koltugunda-ceset-buldu-1073617417.html
Bodrum'da park ettiği otomobilinin arka koltuğunda ceset buldu
Bodrum'da park ettiği otomobilinin arka koltuğunda ceset buldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde şahsın... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T13:34+0300
2023-07-17T13:34+0300
2023-07-17T13:34+0300
türkiye
bodrum
ceset
otomobil
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Bodrum'da aracının kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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bodrum, ceset, otomobil
Bodrum'da park ettiği otomobilinin arka koltuğunda ceset buldu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobiline binen sürücü, arka koltukta hareketsiz şekilde duran bir kişiyle karşılaştı. Yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bodrum'da aracının kilit sistemi arızalı olduğu için otomobilin kapılarını kilitleyemeyen sürücü, akşam otomobiline geri döndü. Araca binen sürücü, arka koltukta tanımadığı bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü.
Şahsa seslenen sürücü, herhangi bir yanıt alamayınca durumu ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. 30'lu yaşlardaki erkek şahsın, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.
Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.