https://sputniknews.com.tr/20230717/besiktas-asbaskani-emre-kocadag-en-isabetli-transferleri-biz-yapacagiz-1073621474.html
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "En isabetli transferleri biz yapacağız"
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "En isabetli transferleri biz yapacağız"
Beşiktaş yönetimi 1 hafta içerisinde istediği 3 oyuncunun rakip takımlara transfer olmasının akabinde taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Asbaşkan... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T14:42+0300
2023-07-17T14:42+0300
2023-07-17T14:42+0300
spor
beşiktaş
transfer
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Beşiktaş yönetiminin Alexander Djiku, Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic isimlerinin rakip takımlara transfer olmasının ardından, 16 Temmuz Pazar günü bir grup Beşiktaş taraftarı stadın önünde toplanarak Beşiktaş yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Kocadağ açıklamasında, "Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz. Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.Öte yandan Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın en geç yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması ve ardından takıma katılması bekleniyor.
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beşiktaş, transfer
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: "En isabetli transferleri biz yapacağız"
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Beşiktaş yönetimi 1 hafta içerisinde istediği 3 oyuncunun rakip takımlara transfer olmasının akabinde taraftarlar tarafından istifaya davet edildi. Asbaşkan Emre Kocadağ ise taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.
Beşiktaş yönetiminin Alexander Djiku, Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic isimlerinin rakip takımlara transfer olmasının ardından, 16 Temmuz Pazar günü bir grup Beşiktaş taraftarı stadın önünde toplanarak Beşiktaş yönetimine istifa çağrısında bulunmuştu.
Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. Kocadağ açıklamasında, "Taraftarların endişe etmesine gerek yok. Transfer çalışmalarımız yoğun biçimde sürüyor. 1-2 gün içinde 2 sürpriz futbolcuyla daha anlaştığımızı açıklamayı planlıyoruz. Lütfen biraz sakin ve sabırlı olalım. En isabetli transferleri biz yapacağız.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın en geç yarın İstanbul'a gelerek sözleşme imzalaması ve ardından takıma katılması bekleniyor.