https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yumakli-duyurdu-mersin-gulnardaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073615906.html

Bakan Yumaklı duyurdu: Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu: Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı" dedi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T13:13+0300

2023-07-17T13:13+0300

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türkiye

orman

orman yangını

mersin

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Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Mersin, Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230717/hataydaki-orman-yangininda-son-durum-havadan-mudahale-tekrar-basladi-1073601220.html

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