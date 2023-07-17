https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yumakli-duyurdu-mersin-gulnardaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1073615906.html
Bakan Yumaklı duyurdu: Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı duyurdu: Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı" dedi. 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T13:13+0300
2023-07-17T13:13+0300
2023-07-17T13:13+0300
türkiye
orman
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mersin
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Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Mersin, Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/hataydaki-orman-yangininda-son-durum-havadan-mudahale-tekrar-basladi-1073601220.html
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orman, orman yangını, mersin
orman, orman yangını, mersin
Bakan Yumaklı duyurdu: Mersin Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Mersin Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı" dedi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Mersin, Gülnar’daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli’deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.