https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yumakli-canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1073631592.html
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili 8 köyün yangından etkilendiğini, yangın sebebiyle herhangi bir can kaybının... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T19:03+0300
2023-07-17T19:03+0300
2023-07-17T19:21+0300
ibrahim yumaklı
çanakkale
türkiye
orman yangını
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de yaşanan orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Bazı köyler tahliye edildi, çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir" dedi.Bakan Yumaklı Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili "Belen'deki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.
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ibrahim yumaklı, çanakkale, orman yangını
ibrahim yumaklı, çanakkale, orman yangını
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil
19:03 17.07.2023 (güncellendi: 19:21 17.07.2023) Abone ol
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili 8 köyün yangından etkilendiğini, yangın sebebiyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Bakan, yangını rüzgarın yeniden büyüttüğünü belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de yaşanan orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Bazı köyler tahliye edildi, çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir" dedi.
Bakan Yumaklı Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili "Belen'deki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.