https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yumakli-canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-aciklama-yapiyor-1073631592.html

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil

Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangında herhangi bir can kaybı söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Çanakkale'de devam eden orman yangınlarıyla ilgili 8 köyün yangından etkilendiğini, yangın sebebiyle herhangi bir can kaybının... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T19:03+0300

2023-07-17T19:03+0300

2023-07-17T19:21+0300

ibrahim yumaklı

çanakkale

türkiye

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/11/1073631711_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_31ab2d1398d7ac7dff8829c97b6458c8.jpg

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale'de yaşanan orman yangınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı "Bazı köyler tahliye edildi, çok geniş bir alanın etkilenmesi söz konusu. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok. Biga üzerinden Çanakkale'ye ulaşım sağlanabilir" dedi.Bakan Yumaklı Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili "Belen'deki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı" açıklamasında bulundu.

çanakkale

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim yumaklı, çanakkale, orman yangını