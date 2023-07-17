Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Hindistan’da domates benzinden pahalı oldu
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
İspanyol basını: Aklı olan kimse Rusya ile savaşa girmez
08:28
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’li emekli Korgeneral Moore: F-16’lar hedef olur
09:29
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
10:00
13 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: ABD kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna’yı kullanıyor
13:20
1 dk
ÖZEL HABER
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Sosyal medya uyumu tahrip ediyor
13:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Fransa'daki en büyük Yahudi tutuklaması
14:05
3 dk
ÖZEL HABER
DSÖ’den dünyaya kuş gribi uyarısı: Dikkatli olun
14:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Müzeyyen Senar'ın doğum günü
18:05
13 dk
ÖZEL HABER
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger şakalandı: Suç Ukrayna’nın
18:40
2 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA analisti Johnson: Ukrayna’yı büyük bir yenilgi bekliyor
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransız basını: Fransız eğitmenler Ukraynalı askerlerin ölümlerini umursamıyor
19:30
1 dk
ÖZEL HABER
Rus Ortodoks Kilisesi lideri: Rusya, Deccal’in gelişine karşı caydırıcı
20:00
1 dk
ÖZEL HABER
Mars’ta ilk kez organik bileşiklerin izleri bulundu
20:40
2 dk
ÖZEL HABER
NATO’dan Zelenskiy’ye: Sakinleş
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
Soğuk savaştan bittikten sonra NATO’dan ilk
21:30
1 dk
ÖZEL HABER
Lübnan’da elinde Kur’an-ı Kerim görüntülü Putin panoları
22:00
2 dk
ÖZEL HABER
Çinli uzman Sputnik’e konuştu: Fransa suçu TikTok’a atıyor
22:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve elektronik sigaraların zararları
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:02
118 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yardimcilari-karaloglu-ve-tiryaki-canakkalede-1631de-baslayan-yangin-devam-ediyor-1073600127.html
Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'
Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T05:48+0300
2023-07-17T05:48+0300
türkiye
çanakkale
orman yangını
yangın
içişleri bakanlığı
tarım ve orman bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073594516_0:0:3356:1887_1920x0_80_0_0_88928ee3aaf489081c5976a7eda0bf37.jpg
Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki noktalarda çıkan yangınların ardından bölgeye gitti.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve kurum müdürleriyle bölgede incelemelerde bulunan bakan yardımcıları köylerde yaşayanlarla görüştü.İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada gazetecilere, yangındaki son durum hakkında bilgi verdi.Hava sıcaklıklarının yüksek, nemin düşük olması nedeniyle yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:Karaloğlu, diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planlarının hazır olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise bugün ülkenin bir çok noktasında orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.Toplam 19 yangından 16'sının kısa sürede söndürüldüğünü anlatan Tiryaki, "3 tanesi kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Çanakkale, Hatay Belen ve Mersin Günnar’daki yangınlarla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile beraber Çanakkale’de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibarıyla başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Yangından etkilenen köylerimiz var" diye konuştu.Çanakkale'deki yangının önemli bir kısmının tarım ve orman arazilerinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, şöyle devam etti:Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali Aktaş'ın yanı sıra İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.
türkiye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/10/1073594516_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_31bc6a80d3ed7d074f6e767d7932ae60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çanakkale, orman yangını, yangın, içişleri bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı
çanakkale, orman yangını, yangın, içişleri bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'

05:48 17.07.2023
© AA / Burak AkayÇanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© AA / Burak Akay
Abone olTelegram
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum hakkında bilgi aldı. Karaloğlu, yaptığı açıklamada "Çanakkale'de saat 16.31’de başlayan yangın maalesef devam ediyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kemel köyümüz boşaltılmış durumda" dedi.
Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki noktalarda çıkan yangınların ardından bölgeye gitti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve kurum müdürleriyle bölgede incelemelerde bulunan bakan yardımcıları köylerde yaşayanlarla görüştü.
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada gazetecilere, yangındaki son durum hakkında bilgi verdi.
Hava sıcaklıklarının yüksek, nemin düşük olması nedeniyle yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:
"Onun için bütün vatandaşlarımızın, orman bölgesine yakın yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları için buradan çağrıda bulunuyoruz. Çanakkale'de saat 16.31’de başlayan yangın maalesef devam ediyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kemel köyümüz boşaltılmış durumda. Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köylerimiz, risk altında olan köylerimiz ama şu anda köylerimizde herhangi bir ev yangınımız yok. Vatandaşın samanlığı ve damı olarak bildiğimiz mekanlarda hasarları var. Ama şu ana kadar bir ev yangınımız yok. Bölgede çok sayıda ekip var. AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri burada. Vatandaşımıza destek veriyoruz. Boşalttığımız köydeki vatandaşlarımıza, Çanakkale Valiliğimiz, yurt ayarlamış olmasına rağmen vatandaşımız şehirde bulunan kendi evlerini tercih ettikleri için şu ana kadar yurda geçen de olmadı ama her türlü tedbir alınmış durumda."
Karaloğlu, diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planlarının hazır olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Jandarmamız burada, Kızılay'ımız burada, AFAD'ımız burada, Kızılay gıda takviyesi yapıyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza. Şu ana kadar 14 vatandaşımız dumandan etkilenme dolayısıyla ayakta hastanelere müracaat etmiş durumda. 2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor.

Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle, uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır diye temenni ediyoruz.

Yangın daha çok tarım arazilerine zarar verdi maalesef. Özellikle tarımsal alanlardaki hasar tespitlerine, zarar tespitlerine inşallah yarın hemen ekipler başlamış olacak. Bölgede arpa hasadı yapılmış ama buğday tarlalarının bir kısmının hasadın yapıldığı, bir kısmının yapılmadığını arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu hasadı yapılmayan tarlalarda da hasarlar var. Vatandaşın hasadı yaptığı tarlalarda samanlarının zarar gördüğüyle ilgili bilgiler var. Gün doğumuyla beraber fotoğraf tam olarak ortaya çıkmış olacak. İnşallah herhangi bir can kaybı olmadan bu yangını da hep birlikte söndürmüş oluruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise bugün ülkenin bir çok noktasında orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.
Toplam 19 yangından 16'sının kısa sürede söndürüldüğünü anlatan Tiryaki, "3 tanesi kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Çanakkale, Hatay Belen ve Mersin Günnar’daki yangınlarla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile beraber Çanakkale’de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibarıyla başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Yangından etkilenen köylerimiz var" diye konuştu.
Çanakkale'deki yangının önemli bir kısmının tarım ve orman arazilerinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, şöyle devam etti:
"Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangını söndürmeyi bekliyoruz. 50’nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500’den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz."
Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali Aktaş'ın yanı sıra İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала