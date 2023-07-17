https://sputniknews.com.tr/20230717/bakan-yardimcilari-karaloglu-ve-tiryaki-canakkalede-1631de-baslayan-yangin-devam-ediyor-1073600127.html

Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'

Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki Çanakkale'de: '16.31’de başlayan yangın devam ediyor'

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Çanakkale'deki orman yangını bölgesini inceleyip son durum... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T05:48+0300

2023-07-17T05:48+0300

2023-07-17T05:48+0300

türkiye

çanakkale

orman yangını

yangın

içişleri bakanlığı

tarım ve orman bakanlığı

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Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki, Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarındaki noktalarda çıkan yangınların ardından bölgeye gitti.Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve kurum müdürleriyle bölgede incelemelerde bulunan bakan yardımcıları köylerde yaşayanlarla görüştü.İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, burada gazetecilere, yangındaki son durum hakkında bilgi verdi.Hava sıcaklıklarının yüksek, nemin düşük olması nedeniyle yangın riskinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğine işaret eden Karaloğlu, şöyle konuştu:Karaloğlu, diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planlarının hazır olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise bugün ülkenin bir çok noktasında orman yangınlarının çıktığını hatırlattı.Toplam 19 yangından 16'sının kısa sürede söndürüldüğünü anlatan Tiryaki, "3 tanesi kısa sürede müdahale edilmesine rağmen Çanakkale, Hatay Belen ve Mersin Günnar’daki yangınlarla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu ile beraber Çanakkale’de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibarıyla başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Yangından etkilenen köylerimiz var" diye konuştu.Çanakkale'deki yangının önemli bir kısmının tarım ve orman arazilerinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, şöyle devam etti:Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali Aktaş'ın yanı sıra İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.

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çanakkale, orman yangını, yangın, içişleri bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı