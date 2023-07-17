Bakan Özhaseki: Çadırlarımızda kalan insan sayımız 55 bin civarında

"Burada herkes biraz daha tasarrufa giderek, elindeki imkanları bu yöne sevk ederek yapacak. Bizde Emlak Konut, EmlakBank, İller Bankası, Hazine arazilerinin bulunduğu Milli Emlak var. Bir de kentsel dönüşümün asıl yapıldığı genel müdürlük var. Bunların bütçelerinin tamamını bu tarafa doğru döndüreceğim.

Bir genel müdürlük kuruyorum. O da hazine arazilerinin tamamını tarayacak, daha sonra planlayacak, değerlendirecek, satacak ve bu taraflara doğru aktaracak. Çünkü kamuda hazine arazisi miktarı Batı ülkelerine göre çok yüksek. Orada bir an önce bizim elimizdeki hazine arazilerini planlayarak, son halini vererek dışarıya arz edip ihtiyacı olan insanlara bunu verdiğimizde oradan gelecek geliri buraya göndereceğiz."