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Avustralya'da kıyıya vuran devasa metal silindir heyecanı: 'Sırrı çözülene dek yanına yaklaşmayın'
Avustralya'da kıyıya vuran devasa metal silindir heyecanı: 'Sırrı çözülene dek yanına yaklaşmayın'
Avustralya'nın batı sahiline 2.5 metre genişliğinde, 2.5-3 metre uzunluğunda kubbeli bir silindir vurdu. Cumartesi gecesi silindiri görmek için sahile akın... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T18:40+0300
2023-07-17T19:01+0300
yaşam
avustralya
silindir
uzay aracı
roket
yakıt
hindistan
perth
gizem
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Batı Avustralya eyaletinin sakinleri, kubbeli silindir biçiminde devasa cismin sahile vurmasının heyecanını yaşıyor. Perth kentinin 250 km kuzeyindeki sahil kasabası Green Head'de ortaya çıkan bakır renkli gizemli cisimle ilgili polis, yanına yaklaşılmaması uyarısını yaptı.Jurien Körfezi yakınlarındaki bir kumsala vuran devasa metal silindirin büyük ölçüde hasar görmüş göründüğü ve yan yatmış halde olduğu belirtildi.Havacılık uzmanı Geoffrey Thomas, parçanın muhtemelen son 12 ay içinde Hint Okyanusu'na düşen bir roketin yakıt deposu olduğunu söyledi. Bazı uzmanlar, Hindistan'ın 2017'de fırlattığı uzay roketine ait olabileceği tahmininde bulundu.Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e MH370 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirirken 239 yolcusuyla birlikte kaybolan uçağa ait olabileceğine dair ortaya atılan fikirleri reddeden Batı Avustralya polisi, ticari bir uçaktan geldiğini düşünmediklerini, ancak ne olduğundan emin olamadıklarını belirtti. İlk açıklamasında cismin tehlikeli olarak değerlendirildiğini söyleyen polis, daha sonra 'eyalet itfaiyesinin kimya merkezinin analizine göre güvenli olduğunu ve topluluk için risk oluşturmadığını' duyurdu. "Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için ordu ve uzay kurumu dahil federal ve eyalet düzeyinde kurumlarla aktif olarak ortak çaba içinde olduğumuz konusunda topluluğa güvence vermek istiyoruz" denilen polis açıklamasında 'ne olduğunun ve nereden kaynaklandığının resmen tanımlanmasının ardından cismin kaldırılacağı' kaydedildi. Halkın nesneden uzak durması istenen açıklamada, "Bu önlem, potansiyel kanıtların korunmasını sağlamak ve uzmanların daha fazla inceleme yapmasını kolaylaştırmak için alınmıştır" denildi. Sosyal medyada paylaşılan videolara göre bilinen herhangi bir uçakla benzer yanı bulunmayan devasa silindirin alt yarısı, bir gövdeden kopmuş gibi görünüyor. Cisimle ilgili soruşturma yürüttüklerini söyleyen Avustralya Uzay Kurumu Sözcüsü, "Kıyıya vuran cismin yabancı bir uzay fırlatma aracının parçası olup olmadığını doğrulamak için çalışıyoruz. Cisim hakkında bilgi sağlayabilecek küresel muadillerle irtibat kuruyoruz" diyerek ekledi: Uzay arkeolojisi uzmanı Dr. Alice Gorman, sosyal medyada pek çok kullanıcının öne sürdüğü gibi Hindistan Uzay Araştırma Teşkilatı'nın (ISRO) 2017'deki Polar Uydu Fırlatma Aracı roketinin üçüncü aşamasından gelen yakıt silindiri olduğuna inandığını söyledi.Çok büyük bir parça olduğu için şaşkınlık yarattığını dile getiren Dr. Gorman, "Neler olup bittiğini merak etmenize neden oluyor, belki de bir deniz hava olayı onu yerinden oynatıp kıyıya getirdi" diyerek ekledi:Gorman, silindirin muhtemelen zehirli maddeler içerdiğini, polisin insanların bölgeye gitmesini engellemekte haklı olduğunu belirtti:Silindirin muhtemelen son 10 yıldaki uzaya fırlatmalardan birinden düştüğüne inandığını ve muhtemelen artık 'pislik ve kumla' dolu olduğunu söyleyen Gorman, bundan sonraki adımın, menşeinin belirlenmesi ve BM'nin Dış Uzay Anlaşması uyarınca orijinal menşe ülkesine iade edilmesi olduğunu aktardı.
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avustralya, silindir, uzay aracı, roket, yakıt, hindistan, perth, gizem
avustralya, silindir, uzay aracı, roket, yakıt, hindistan, perth, gizem

Avustralya'da kıyıya vuran devasa metal silindir heyecanı: 'Sırrı çözülene dek yanına yaklaşmayın'

18:40 17.07.2023 (güncellendi: 19:01 17.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Australian Space Agency@AusSpaceAgencyAvustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin sahiline vuran kubbeli silindir biçiminde devasa cisim
Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinin sahiline vuran kubbeli silindir biçiminde devasa cisim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2023
© Fotoğraf : Twitter/Australian Space Agency@AusSpaceAgency
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Avustralya'nın batı sahiline 2.5 metre genişliğinde, 2.5-3 metre uzunluğunda kubbeli bir silindir vurdu. Cumartesi gecesi silindiri görmek için sahile akın eden kasaba sakinleri, "Harika bir sosyal akşamdı. Çocuklar etrafına kumdan kaleler kazıyordu" dedi. Ancak muhtemelen zehirli roket yakıtı taşıyan silindire yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.
Batı Avustralya eyaletinin sakinleri, kubbeli silindir biçiminde devasa cismin sahile vurmasının heyecanını yaşıyor. Perth kentinin 250 km kuzeyindeki sahil kasabası Green Head'de ortaya çıkan bakır renkli gizemli cisimle ilgili polis, yanına yaklaşılmaması uyarısını yaptı.
Jurien Körfezi yakınlarındaki bir kumsala vuran devasa metal silindirin büyük ölçüde hasar görmüş göründüğü ve yan yatmış halde olduğu belirtildi.
Havacılık uzmanı Geoffrey Thomas, parçanın muhtemelen son 12 ay içinde Hint Okyanusu'na düşen bir roketin yakıt deposu olduğunu söyledi. Bazı uzmanlar, Hindistan'ın 2017'de fırlattığı uzay roketine ait olabileceği tahmininde bulundu.
Mart 2014'te Kuala Lumpur'dan Pekin'e MH370 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirirken 239 yolcusuyla birlikte kaybolan uçağa ait olabileceğine dair ortaya atılan fikirleri reddeden Batı Avustralya polisi, ticari bir uçaktan geldiğini düşünmediklerini, ancak ne olduğundan emin olamadıklarını belirtti.
İlk açıklamasında cismin tehlikeli olarak değerlendirildiğini söyleyen polis, daha sonra 'eyalet itfaiyesinin kimya merkezinin analizine göre güvenli olduğunu ve topluluk için risk oluşturmadığını' duyurdu.
"Cismin kökenini ve doğasını belirlemek için ordu ve uzay kurumu dahil federal ve eyalet düzeyinde kurumlarla aktif olarak ortak çaba içinde olduğumuz konusunda topluluğa güvence vermek istiyoruz" denilen polis açıklamasında 'ne olduğunun ve nereden kaynaklandığının resmen tanımlanmasının ardından cismin kaldırılacağı' kaydedildi.
Halkın nesneden uzak durması istenen açıklamada, "Bu önlem, potansiyel kanıtların korunmasını sağlamak ve uzmanların daha fazla inceleme yapmasını kolaylaştırmak için alınmıştır" denildi.
Sosyal medyada paylaşılan videolara göre bilinen herhangi bir uçakla benzer yanı bulunmayan devasa silindirin alt yarısı, bir gövdeden kopmuş gibi görünüyor.
Cisimle ilgili soruşturma yürüttüklerini söyleyen Avustralya Uzay Kurumu Sözcüsü, "Kıyıya vuran cismin yabancı bir uzay fırlatma aracının parçası olup olmadığını doğrulamak için çalışıyoruz. Cisim hakkında bilgi sağlayabilecek küresel muadillerle irtibat kuruyoruz" diyerek ekledi:
"Topluluk, kaynağı bilinmediği için nesneyi ellemekten veya taşımaya çalışmaktan kaçınmalı."
Uzay arkeolojisi uzmanı Dr. Alice Gorman, sosyal medyada pek çok kullanıcının öne sürdüğü gibi Hindistan Uzay Araştırma Teşkilatı'nın (ISRO) 2017'deki Polar Uydu Fırlatma Aracı roketinin üçüncü aşamasından gelen yakıt silindiri olduğuna inandığını söyledi.
Çok büyük bir parça olduğu için şaşkınlık yarattığını dile getiren Dr. Gorman, "Neler olup bittiğini merak etmenize neden oluyor, belki de bir deniz hava olayı onu yerinden oynatıp kıyıya getirdi" diyerek ekledi:
"Hem çok ilginç hem de sıradan insanları uzaya yakınlaştırmanın bir yolu. Çünkü bu şeyler sıklıkla hediyelik eşyalara dönüşür. İnsanlar biraz uzay ıvır zıvırını saklamayı sever."
Gorman, silindirin muhtemelen zehirli maddeler içerdiğini, polisin insanların bölgeye gitmesini engellemekte haklı olduğunu belirtti:

"Pek çok roket yakıtı aslında oldukça zehirlidir. Her ne kadar bu, bir süredir etrafta dolaşıyor ve üzerinde büyüyen hiçbir şeyi öldürmemiş gibi görünüyor olsa da, bu önlem haklı. Zira birçok roket yakıtı canlı dostu değil."

Silindirin muhtemelen son 10 yıldaki uzaya fırlatmalardan birinden düştüğüne inandığını ve muhtemelen artık 'pislik ve kumla' dolu olduğunu söyleyen Gorman, bundan sonraki adımın, menşeinin belirlenmesi ve BM'nin Dış Uzay Anlaşması uyarınca orijinal menşe ülkesine iade edilmesi olduğunu aktardı.
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